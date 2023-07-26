ضمن فعاليات الأفنيوز الترفيهية والمميزة لهذا العام، انطلق كرنفال «الأفنيوز 2023» الخميس الماضي والذي سيستمر حتى 29 يوليو الجاري، ويتضمن مشاركة 11 من فناني الشوارع الأكثر شهرة من مختلف دول العالم كالأرجنتين، اليابان، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، نيوزيلندا، تشيلي، وهونغ كونغ ليقدموا أكثر من استعراض استثنائي متحرك ومتجول حول الأفنيوز بما في ذلك المهارات البهلوانية، فنون السيرك، لعب الموسيقى، العروض الجوالة الساحرة، الخدع البصرية، وغيرها من العروض الترفيهية والفنية الرائعة لتعزيز أجواء المرح والترفيه بين زوار الأفنيوز.



وتحرص إدارة الأفنيوز على إقامة الكرنفال في هذه الفترة كجزء من الأنشطة الصيفية، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققه في الأعوام السابقة باعتبار الأفنيوز أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم والوجهة الأكثر زيارة في الكويت، وإحدى أهم المحطات السياحية التي يقصدها السياح من خارج الكويت. وتهدف الفعالية إلى خلق أجواء الفرحة والدهشة بين الزوار، وجعل الأفنيوز الوجهة التسويقية والسياحية الأولى المفضلة لدى كل أفراد العائلة. وتم اختيار أفضل الكفاءات والمواهب العالمية المبدعة التي تألقت في وجهات عالمية شهيرة لتشارك في كرنفال «الأفنيوز 2023»، الذي يسلط الضوء على روائع الثقافات العالمية.