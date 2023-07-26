في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، يطلق بنك الكويت الوطني حملة لتوعية العملاء بطرق الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها، يؤكد خلالها على أن أفضل طريقة للحفاظ على سرية الحسابات هي الحفاظ على سرية رمز التأكيد لمرة واحدة (OTP)، والتي تعد معلومة سرية للغاية يجب عدم مشاركتها مع أي شخص. وتأتي الحملة ضمن مساعي بنك الكويت الوطني المتواصلة من أجل تكثيف جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.



ويعمد بنك الكويت الوطني من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنوات التواصل الرقمية إلى دعوة العملاء والمتابعين، إلى ضرورة عدم مشاركة رمز التأكيد لمرة واحدة مع أي شخص، والتشديد على العملاء في أن البنك لن يطلب على الإطلاق مشاركة رمز التأكيد لمرة واحدة.



وبين «الوطني» من خلال المواد التوعوية التي ينشرها عبر منصاته المختلفة الأساليب التي يستخدمها المحتالون لسرقة الحسابات والبيانات المصرفية سواء باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو حتى المكالمات الهاتفية، مثل إبلاغ العميل عبر رسالة نصية بإيقاف بطاقة السحب الآلي الخاصة به لعدم قيامه بتحديث بياناته، ثم يطلب منه التواصل مع رقم هاتف للقيام بتحديثها، الأمر الذي يتيح لهم التعرف على بيانات العميل، وبالتالي سرقة أمواله عن طريق إجراء معاملات على الإنترنت أو تحويل إلى حسابات وسيطة، لتمرير تلك الأموال داخل وخارج الكويت، مما يصعب تعقبها واستردادها.



ويحرص بنك الكويت الوطني على تحذير العملاء من كل طرق الاحتيال ومشاركة الرسائل النصية والمصورة عبر قنواته الإلكترونية وإعادة نشر رسائل الحملة وبنك الكويت المركزي في ذلك الصدد، بهدف زيادة وعي العملاء بكيفية تفادي عمليات الاحتيال.



وتتضمن تلك الرسائل التوعوية التأكيد على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية وتحذير العملاء من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلوماتك المصرفية لسرقة أموالك أو سرقة بياناتك.