

تماشيا مع استراتيجية بنك برقان في تعزيز المناصب القيادية من الكفاءات الوطنية، أعلن البنك عن تولي فاضل عبدالله مهام الرئيس التنفيذي - الكويت بالوكالة.



ولكونه من أبرز القياديين في البنك، فإن عبدالله يلعب دورا حيويا وبارزا في تشكيل وتنفيذ التوجه الإستراتيجي الجديد للبنك لمدة السنوات الخمس المقبلة، كخطة التوسع في شبكة الفروع والتركيز على القطاع المصرفي الكويتي لتعزيز الحصة السوقية في الكويت بشكل أكبر وتحقيق معدلات ربحية أفضل، وذلك من أجل تلبية متطلبات وتطلعات عملاء البنك والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع الكويتي.



ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق أهدافه بعيدة المدى بالاستثمار في الكوادر الوطنية كأولوية قصوى، من خلال البرامج التدريبية المختلفة ذات المستوى العالمي- ومن خلال برنامج «رؤية» المصمم لتأهيلهم وتعزيز مستوى تطورهم المهني لتولي مناصب قيادية في المستقبل ضمن مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب الاستثمار في الشباب حديثي التخرج لإعداد جيل من المصرفيين الشباب من خلال أكاديمية بنك برقان ومواصلة توفير فرص وظيفية مستدامة لهم.



وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة بنك برقان، الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح قائلا: يسرني تهنئة فاضل عبدالله على تولي مهامه القيادية الجديدة إضافة إلى مهامه الحالية في البنك، وكلنا ثقة بخبراته المصرفية والمالية وسجله الحافل في السوق المحلي، كما أود الإشادة بمؤهلاته الملائمة لقيادة عمليات البنك في الكويت خلال المرحلة القادمة، ونحن متأكدون من استمرارية الأداء القوي لكل عمليات البنك تحت قيادته، من خلال اغتنام الفرص الاستثنائية في الفترة المقبلة. وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة نتمنى له كل التوفيق والنجاح ونتطلع إلى مواصلة العمل معا.



من جهته، قال فاضل عبدالله: أعتز بالثقة التي منحني إياها رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك، وأتطلع إلى مواصلة الإنجازات خلال المرحلة المقبلة من مسيرتي المهنية. وبتوجيه من مجلس الإدارة ودعم الفريق التنفيذي وبجهد والتزام موظفينا، فإنني على ثقة تامة بأن بنك برقان سيستمر في نهجه الحالي محققا نتائج إيجابية بما يعود بالفائدة على أصحاب المصلحة والمستثمرين، تماشيا مع تطلعات عملائنا الكرام.



تجدر الإشارة إلى أن فاضل عبدالله يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاما في بنك برقان و34 سنة في القطاع المصرفي بشكل عام، حيث انضم إلى البنك عام 1998 وشغل مناصب قيادية مختلفة منذ ذلك الحين أبرزها كرئيس مديري الخدمات المصرفية للشركات، وهو حاصل على بكالوريوس من كلية العلوم - قسم الرياضيات في جامعة الكويت.