

أعلن بنك بوبيان عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Udemy التدريبية باعتبارها واحدة من أهم منصات التعليم الرقمي في العالم، وذلك لتعزيز ثقافة التدريب الرقمي لدى موظفيه وصقل مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية والمقبلة والتي تتماشى مع التوجه الرقمي لبوبيان.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد تعليقا على ذلك: نسعى دائما في بنك بوبيان إلى خلق بيئة تدريبية متطورة تساعد كوادرنا البشرية على تحقيق الأهداف الوظيفية الشخصية والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بشكل عام، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والابداع والتفكير خارج الصندوق، ما ينعكس إيجابيا على الخدمات والمنتجات التي يقدمها للعملاء.



وأضاف أنه من خلال الشراكة مع Udemy سنساهم في الارتقاء بالقدرات المهنية لموظفي بنك بوبيان لتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال والمهارات الرقمية والتقنية وتنمية قدرات الموارد البشرية اللازمة للازدهار في عصر الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال تمكينهم من الوصول إلى دورات تدريبية وشهادات تخصصية يشارك في تقديمها نخبة من افضل الخبراء والمحاضرين في العالم، كل في مجاله.



وأوضح أن هذا التعاون جاء تنفيذا للخارطة التدريبية عالية المستوى والمتوافقة مع معايير استراتيجية النمو التي ينتهجها بوبيان تجاه تأهيل كوادره البشرية في جميع القطاعات والمنتجات المصرفية لاسيما الرقمية والمهارات القيادية وقواعد البيانات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة والذكاء الاصطناعي والمحاسبة والتمويل وتنمية المهارات الشخصية وأيضا في مجال المبيعات وخدمة العملاء والعمليات المصرفية وغيرها.



من جانبه، قال المدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي: نهدف باستمرار في بنك بوبيان إلى ضمان عملنا وفقا للممارسات الرائدة عالميا والتي تضمن مواصلة رحلتنا نحو الاستثمار الجيد تجاه العنصر البشري لاسيما في ظل المشهد المصرفي الحالي الذي يمتاز بالتنافسية، ومن المهم للغاية أن نظل متقدمين على منافسينا وذلك عبر التنبؤ بالمتطلبات المستقبلية وتبني أحدث التوجهات التي حققت نتائج في إدارات البنك المختلفة.