

مع التسارع الكبير في حيوية الحياة التي تتوق للخروج خارج المدن المزدحمة نحو المناطق الخارجية الأكثر هدوءا وإثارة وجاذبية، تزداد الحاجة لمركبات من فئة SUV والتي تستجيب بعملية تطوير مستمرة لمزاياها ومواصفاتها. ويتم هنا الأخذ بعين الاعتبار رغبات العملاء حول العالم بالحصول على سيارات متطورة من الناحية التكنولوجية، وغنية بالرفاهية من ناحية التصميم والخدمات، ولهذا جاءت سيارة جايكو 7 لتعبر عن جوهر الاهتمام بما يطمح إليه العميل ويفكر باقتنائه، حيث عبرت هذه المركبة الجديدة عن تلك الرغبة لدى العملاء وقدمت لهم مقصورة قيادة ذكية لتكون بانتظار عشاق هذه المزايا مع إطلاقها الرسمي في سبتمبر المقبل. وتعتبر جايكو 7 أول مركبة ذكية من فئة SUV يتم تطويرها من قبل العلامة التجارية الشهيرة جايكو، وذلك سعيا منها لسد حاجة السوق العالمية لسيارة ذكية من هذا الحجم والمواصفات قادرة على السير في الطرقات الوعرة مع حصول قائدها على تكنولوجيا حديثة ورفاهية فريدة. وظهرت جايكو نتيجة التعاون بين شركة شيري وكل من شركتي جاغوار ولاندروفر لتجمع خصال وعراقة هذه الشركات الثلاث وتقدم سيارة رائدة تم تصميمها من قبل أشهر المتخصصين من بريطانيا وألمانيا.



وبشكلها الخارجي، تبدو جايكو 7 وريثة شرعية للمسات العريقة والكلاسيكية لسيارات SUV، مع دمج ذكي وحيوي بأحدث الخطوط الجمالية العصرية لهيكل السيارة من جهاته الأربع لينتهي الشكل الكامل كعمل فني مدهش وجذاب، أما عند الحديث عن الأداء، فإن التحدي يصبح لصالح جايكو بامتياز مع ما توفره من ريادة تظهر بداية الأمر مع نظام ARDIS (القيادة الذكية على مختلف أشكال الطرق الوعرة)، مما يجعلها قادرة على منح قائدها كل الثقة مهما تنوعت الطرق الوعرة والبرية أمام السائق لينعم بالأمان والمتعة والسلامة في القيادة.



ولا تكتفي جايكو 7 بتحقيق التفوق في مجال أدائها على الطرق الوعرة فقط، بل يمتد تميزها إلى تجربة مقصورة القيادة الذكية بوجود شاشة كبيرة 14.8 إنشا والتي تزود قائد المركبة بتجربة غنية من المعلومات والترفيه والتواصل اللحظي، كما أن الأداء القوي لشريحة Qualcomm 8155 والتصميم التفاعلي المدمج يعزز المتعة أثناء القيادة ما يحظى به قائد السيارة ومرافقوه من خدمات ومزايا تكنولوجية، وتأتي تقنية W-HUD لتعزز سهولة الوصول إلى جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها السائق مع وجود تطبيقات وبرمجيات محدثة كنظام الملاحة وغيره.



وباعتبارها أيقونة العلامة التجارية جايكو، فإن السيارة الجديدة جايكو 7 تحافظ على اهتمامها بكسب رضا وقبول عملائها وهو ما نتوقع تحقيقه، إعجاب وإقبال في أوروبا الشرقية عند إطلاقها، وكذلك في الإطلاق اللاحق في أميركا الشمالية والوسطى، والشرق الأوسط واستراليا وغيرها من الدول والمناطق حول العالم. وسيكتشف جمهورنا وعشاق السيارات في الكويت ما تحمله لهم هذه المركبة الجديدة من تجربة شائقة ممتعة حيث من المتوقع أن يكون الإطلاق الرسمي لهذه السيارة في الربع الأخير من العام الحالي 2023.



وإضافة لما حققته هذه الأيقونة القوية من رضا العملاء وتجاوز توقعاتهم، فإنها أيضا تلبي حاجة السوق المحلية في الكويت إلى مركبة دفع رباعي تناسب أسلوب حياة الناس هنا وخاصة في رحلات البر والقيادة على الطرق السريعة باتجاه المخيمات والشاليهات، وتؤكد جايكو هنا حرصها الكبير على تقديم الأفضل لعملائها بطريقة تدهشهم وتسعدهم وتلبي متطلبات حياتهم الشخصية والعملية عند التفكير بسيارة SUV مميزة ورائدة وذكية.