بيروت - أحمد عزالدين



تقدمت كتلة «القوات اللبنانية» ونواب من المعارضة بعريضة نيابية موجهة إلى الرئيس نجيب ميقاتي تدعو الحكومة إلى «عدم الاستمرار بالتعاطي مع المنظمات الدولية على أساس ان النازحين السوريين هم لاجئون، خلافا للدستور والقانون اللبناني والاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات لإعادة كل نازح ليس لديه مبرر قانوني لوجوده على الأراضي اللبنانية إلى بلده. وهذا القرار هو قرار سيادي بحسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، خاصة ان لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة».

وقالت العريضة التي تلاها نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني بحضور أعضاء من كتلة «القوات» والنواب ميشال معوض، فؤاد مخزومي، أديب عبدالمسيح وغسان سكاف: «لما كان البرلمان الأوروبي قد أصدر توصية قضت بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وبأن عودتهم يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفقا للمعايير الدولية، ولما كان من الثابت أن تصنيف التواجد السوري في لبنان هو قرار سيادي من اختصاص السلطات اللبنانية حصرا. يلتمس النواب الموقعون على هذه العريضة، من الحكومة الحالية (ولو كانت حكومة تصريف أعمال)، نظرا للخطورة، اتخاذ القرار العاجل بنزع صفة اللجوء عن المتواجدين السوريين على الأراضي اللبنانية لكل الأسباب الواردة أعلاه بالإضافة إلى انتفاء الأسباب والشروط والمبررات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادتهم إلى ديارهم».