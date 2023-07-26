ما الآثار السلبية لشرب الشاي والقهوة بالحليب؟



أعلنت د.ألكسندرا فيليفا، أنه يمكن شرب الشاي والقهوة بالحليب، ولكن ليس أكثر من كوب أو كوبين في اليوم. لأن الحليب يفقد خصائصه المفيدة معهما ويزيد محتواها من الدهون.



وتقول: «يعتبر الحليب ومنتجات الألبان مصدرا مهما للكالسيوم وفيتامين D والبروتين، وهي كلها ضرورية لصحة القلب ودعم وظائفه والعضلات والعظام، لأن الكالسيوم يحافظ على متانة العظام ويقي من هشاشتها. ولكن مع القهوة أو الشاي، يفقد خصائصه المفيدة جزئيا، لأن هذه المشروبات تحتوي على مادة التانين التي تربط بروتين الكازيين في الحليب، ما يؤدي إلى سوء امتصاص الكالسيوم من منتجات الألبان. بالإضافة إلى ذلك، عند تفاعل الكافيين مع الكازيين، تنتج مادة كثيفة ولزجة، يصعب على الجسم امتصاصها».



وتضيف: «تمنع إضافة الحليب إلى هذه المشروبات مضادات الأكسدة المفيدة والبوليفينول من القيام بوظائفها بصورة كاملة، لذلك من الأفضل عدم شرب أكثر من كوبين من الشاي أو القهوة مع الحليب في اليوم. كما أن محتوى السعرات الحرارية في كوب واحد من القهوة أو كوب شاي أخضر من دون سكر لا يزيد على سعرتين حراريتين، ولكن عند إضافة الحليب الذي يحتوي على الدهون، ترتفع القيمة الغذائية للمشروب لتصل في المتوسط إلى 40 سعرة حرارية. وبما أن الدهون في منتجات الألبان مشبعة، فإن فائضها يؤثر سلبا في الصحة ويمكن أن يزيد من مستوى الكوليسترول «الضار» في الدم. لذلك من الأفضل إضافة حليب قليل الدسم إلى القهوة أو الشاي - بهذه الطريقة يمكن التحكم في الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

المصدر: «Gazeta.Ru»

