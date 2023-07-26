نظم البنك الأهلي الكويتي بطولة البولينغ السنوية لموظفيه في إطار حرصه المتواصل على تعزيز العلاقات بين موظفيه خارج إطار العمل، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بكل أنواعها للحفاظ على صحة جيدة، وخلق بيئة مثالية تنعكس إيجابا على الإنتاجية لديهم.



وشهدت البطولة السنوية منافسة كبيرة بين موظفي البنك الأهلي، بحيث شهدت مشاركة 19 فريقا من 3 لاعبين لكل فريق، وحصل الفائزون بالمركزين الأول والثاني على جوائز قيمة. وبهذه المناسبة، قالت أفراح الأربش، مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك، «نحرص باستمرار على جمع موظفي البنك الأهلي خارج إطار العمل في أجواء ودية بعيدة عن الضغوطات، وتوفير بيئة عمل مثالية من خلال تعزيز الروابط بينهم، بما ينعكس إيجابا على إنتاجيتهم».



وأضافت أن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة ولاء الموظفين وتعزيز راحتهم مما يساعد على تحسين أدائهم، ويسمح للبنك الأهلي بتزويد العملاء بأعلى مستويات الجودة في الخدمة. وأكدت الأربش «البنك الأهلي الكويتي يضع صحة موظفيه النفسية على رأس أولوياته، مضيفة أن الأنشطة الرياضية تعزز روح الفريق الواحد بين الموظفين، وهو ما ينطبق بشكل خاص على البطولات الرياضية الجماعية التي تشجع على التعاون والتواصل وتطوير مهارات العمل الجماعي.



وأفادت الأربش بأن البنك الأهلي يلتزم بتشجيع موظفيه على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، كاشفة عن أنه سيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات المستقبلية بهدف تعزيز روح الصداقة التي تجمع بين الموظفين. وتابعت «بجانب الفعاليات الرياضية المستقبلية، سيواصل البنك الأهلي إجراء استطلاعات منتظمة للموظفين، من أجل الحصول على نظرة شاملة حول تقييمات الرضا لديهم، بما يتيح دراسة احتياجاتهم وتوفير الأدوات الأساسية التي تساعد على تحسين الروح المعنوية وتطوير العمليات والأداء لديهم».