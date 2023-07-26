عبدالعزيز جاسم



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الـ7 مساء اليوم ثاني مبارياته الودية على ملعبه الفرعي عندما يلتقي مع اليرموك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.



وكان العنابي قد تغلب على برقان بخماسية دون رد في أولى مبارياته الودية، حيث سجل الأهداف مشعل فواز، عمرو ميداني، عبدالرحمن الرشيدي، مشعل الشمري، محمد الفارسي.



وتحوم شكوك حول مغادرة الفريق إلى معسكره الصربي بعد غد بسبب عدم الانتهاء من تفرغات بعض اللاعبين الذين يحتاجون إليها من إدارات عملهم ما يعني أنه حتى في حال قرر العنابي المغادرة فسيغيب عنه عدد ليس بالقليل وهو أمر لا يصب في مصلحة الفريق، حيث يحتاج المدرب ظاهر العدواني لجميع اللاعبين لتطبيق طريقة لعبه من خلال المباريات الودية.