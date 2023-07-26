بدون أهداف، انتهت القمة الكروية الودية التي جمعت النصر السعودي مع نظيره باريس سان جرمان في اليابان، ظهر أمس، ضمن جولة تحضيرية للفريقين استعدادا للموسم الجديد. وقدم نجوم النصر السعودي أداء متميزا في مباراة كبيرة أمام نجوم «باريس»، وتألق البرتغالي كريستيانو رونالدو وكاد يهز شباك الفريق الفرنسي أكثر من مرة، قبل أن يغادر الملعب (65)، كما تألق الإيفواري سيكو فوفانا في أول ظهور له مع «العالمي» السعودي.



وشهد اللقاء الظهور الأول للقميص الجديد للنصر الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل. وسيختتم النصر السعودي مبارياته الودية في اليابان بملاقاة نظيره إنتر ميلان الإيطالي، قبل العودة إلى المملكة للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.