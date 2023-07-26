أكد إلكاي غوندوغان، المنضم حديثا لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن فريقه الجديد مطالب دائما بالمنافسة على الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.



وقال غوندوغان (32 عاما) المنتقل من مان سيتي في صفقة انتقال حر، إنه يريد مواصلة النجاح في برشلونة.



وقال: «أنا هنا لأفوز، لأفوز بالدوري، بالكأس، وبدوري أبطال أوروبا، قدمت موسما عظيما مع مان سيتي، ولكني أريد مواصلة الفوز بالألقاب، لذلك حضرت إلى هنا للاستمتاع بكرة القدم، ولكن الانتصارات فوق كل شيء».



ولم يرشح إلكاي غوندوغان، أي لاعب من فريقه الجديد برشلونة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، لكنه رشح إيرلينغ هالاند، وميسي.