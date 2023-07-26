أعلن اتحاد كرة القدم عن سحب قرعة كأس سمو ولي العهد ودوري زين الممتاز ودوري زين للدرجة الاولى للموسم الرياضي 2023-2024 في السابعة مساء اليوم بمقر الاتحاد في ستاد جابر الدولي.

جدير بالذكر ان بطولة كأس سمو ولي العهد ستقام بنظام خروج المغلوب، وستوزع الفرق على مجموعتين، يرأس الاولى العربي بطل نسخة الموسم الماضي 2022-2023، فيما يرأس المجموعة الثانية فريق الكويت بوصفه بطلا لبطولة الدوري الموسم المنتهي.

أما دوري زين الممتاز فسيقام بمشاركة عشرة فرق بنظام القسمين ذهابا وإيابا، لينطلق بعدها دوري الكبار او «دوري اللقب» والذي يضم الفرق الست الاولى أصحاب المراكز من الأول إلى السادس، ويلعب أيضا من قسمين لتحديد هوية البطل، فيما تضم المجموعة الثانية اربع فرق وهي أصحاب المراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر، ويلعب من قسمين لتحديد هوية الفريقين المتأهلين الى الدوري الممتاز وهوية الفريقين الهابطين الى دوري الاولي. وفي دوري الدرجة الاولى، تلعب الفرق الخمسة وهي اليرموك وبرقان والصليبخات والتضامن والساحل الدوري من أربعة اقسام.