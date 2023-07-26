لا توجد أي نية لدى جوشوا كيميتش لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، للرحيل عن الفريق، بعد التكهنات التي انتشرت مؤخرا بشأن مستقبله مع النادي.



وقال كيميتش، أمس في طوكيو، مع بداية جولة الفريق في آسيا استعدادا للموسم الجديد: «متأكد من أنني سألعب مع بايرن ميونيخ في الموسم المقبل، على الأقل لا توجد لدي خطط أخرى».



ويتواجد كيميتش (25 عاما) مع بايرن منذ عام 2016 كما أن عقده ممتد حتى 2025، ويعتبر كيميتش لاعبا أساسيا في الفريق ولكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه بنهاية الموسم الماضي، وأشعلت تصريحات توماس توخيل، مدرب بايرن، الأخيرة التكهنات بشأن مستقبل اللاعب.