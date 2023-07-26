عاطف رمضان



نظم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أول من أمس ندوة بعنوان «استكشاف المستقبل.. الذكاء الاصطناعي» أدارها الإعلامي خالد الأنصاري وتحدث فيها صانع المحتوى التقني م.نواف السويد.



وقال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني في تصريح لـ «الأنباء» إن الذكاء الاصطناعي يدخل في عدد كبير من الصناعات والأعمال، مشيرا الى أن الندوة حاضر فيها صانع المحتوى التقني م.نواف السويد وهو أحد الخبراء من الشباب الكويتيين المختصين في هذا الجانب وتطرق الى سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية والعملية.



وأضاف الديحاني أن الندوة جزء من أنشطة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، مبينا أن المركز كانت لديه فعاليتان إحداهما خاصة بالطلبة خريجي فصول الموهبة وأكاديمية الموهبة الدفعتين الأولى والثانية، وحاولنا دمج الطلبة الدارسين بالخارج منذ عامين مع إخوانهم حديثي التخرج وذلك بهدف مزيد من الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في سفرهم ودراستهم بالخارج، لافتا إلى أن عددهم 60 ما بين طلبة تخرجوا وآخرين حديثي التخرج، ويدرسون في أميركا وبريطانيا وخريجي طب وهندسة وصيدلة.



بدوره، تحدث صانع المحتوى التقني م.نواف السويد عن فوائد الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه وبدايته والاستفادة منه وتأثيره مستقبلا على الأعمال والوظائف.



وأشار السويد الى أن الذكاء الاصطناعي يحتاج الى تشريعات وقوانين نظرا للتغيرات الكبيرة التي سوف يشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان التشريعات يجب أن تتماشى مع المستقبل والفكر الذي يطرحه الذكاء الاصطناعي خاصة من الناحية الأخلاقية والفنية.