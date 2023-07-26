بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إطلاق منصة «فخرنا» لتسجيل الفرص الوظيفية الشاغرة بالجمعيات التعاونية. وقالت الهيئة في بيان لها إن الجمعيات تعلن عن وظائفها الاشرافية الشاغرة للمواطنين عبر منصة «فخرنا» www.manpower.gov.kw، مبينة ان رواتب الوظائف القيادية والاشرافية وفق الآتي: المدير العام: 2000 دينار بالإضافة إلى دعم العمالة، نائب المدير العام: 1500 دينار بالإضافة إلى دعم العمالة، رئيس القسم: 1000 دينار بالإضافة إلى دعم العمالة. وأضافت الهيئة أنه لضمان الحيادية واختيار الكفاءات تم تشكيل لجنة لاجراء المقابلات وتضم ممثلا عن «الشؤون» وممثلا عن «القوى العاملة» وممثلا عن اتحاد الجمعيات التعاونية وممثلا عن مجلس ادارة الجمعية، مبينة أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتركيبة السكانية بشأن تكويت القطاع التعاوني، وتم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين «القوى العاملة» ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية للإشراف على تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية. وتابعت: جاء ذلك ايضا ضمن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن تفعيل سياسة تكويت الوظائف بما يتناسب مع توجيهات الحكومة، كما تم تشكيل لجنة رباعية من ذوي الاختصاص لاختيار أفضل القياديين للوظائف الإشرافية بالجمعيات.