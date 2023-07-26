

أسامة أبوالسعود





بمشاركة نخبة من الفنانين بمدارس فنية مختلفة وبحضور سفير جمهورية مصر العربية في البلاد أسامة شلتوت والقنصل محمد عرابي والمستشارة ندى عادل مسؤول القسم السياسي والثقافي بالسفارة المصرية ومدير المكتب الثقافي سعيد عبدالرسول والعديد من سفراء الدول العربية والأجنبية وجمع كبير من الحضور، افتتح صالون بوشهري الرابع عشر مساء امس الأول بقاعة بوشهري.

وأعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن سعادته لرعاية الصالون الفني الرابع عشر الذي تقيمه قاعة بوشهري للفنون لعام 2023.

وأشاد شلتوت بالمستوى الفني للمشاركين قائلا: الصالون الفني يضم العديد من الفنانين من مختلف الجنسيات، وهناك تنوع في عرض المحتوى الفني ملحوظ بشكل واضح من خلال تقديم أعمال الفنانين بمدارسهم الفنية المختلفة ليكونوا نسيجا فنيا مترابطا يحمل صفات الابتكار والإبداع لما هو جديد في مجال الأعمال الفنية وطرق معالجتها اللونية التي تميز كل فنان بأسلوبه الخاص معبرا عن تقنيات وأدوات فنية تحمل من الجهد والخبرة الكثير.

وأشار السفير شلتوت إلى ان هذا المزيج الفني هو بوابة لنقل الخبرات والثقافات الفنية التي استمتع بها الجمهور والمتذوقون للفنون وأيضا هي وسيلة تعارف ونقل لخبرات فنية مدروسة بين باقي الفنانين فتعدد المدارس والخبرات ينم عن ثقافة فنية واعية لكل مشارك بما يقدمه من أعمال. وتقدم شلتوت بالشكر لمدير قاعة بوشهري للفنون يحي سويلم على تنظيم المعرض واختيار الأعمال الفنية لنقل خبرات الشعوب من خلال التعارف الثقافي والفني فالرؤية والمشاهدة تصقل الخبرات بما هو جديد دائما في عالم الفن. كما تقدم أيضا بالشكر لفناني الجالية المصرية المشاركين بالمعرض وأشقائهم من فناني الكويت، وفناني الجاليات الأخرى، موضحا أن هذا المزيج الفني يعبر عن ماهية الفن وما يقدمه من محتوى. وأكد شلتوت على عمق العلاقات بين مصر والكويت ونرى ذلك من خلال التعاون في شتى المجالات الفنية والثقافية.

ومن جانبه، تحدث مدير قاعة بوشهري للفنون يحيى سويلم عن الصالون الرابع عشر لهذا العام، وأوضح أن الصالون يتنوع في تقديم العديد من التجارب الفنية لفناني الجاليات المشاركة والتي تنتمي إلى مدارس وتيارات متنوعة، حيث يتم التوجه نحو تيمة أو مناخ معين وقد تم اختيار الفنانين للتعبير عن خبراتهم الفنية لتكون وسيلة لنقل بعض المسارات الفنية والاهتمام بها من خلال المشاركات الجادة والهادفة للفن. ومن ناحيته، أشاد د.إبراهيم سلام المنسق العام للفنانين المصريين بدور السفارة المصرية والمكتب الثقافي في نشر الوعي الثقافي والفني من خلال الأنشطة المستمرة خلال العام الحالي والأعوام السابقة، مؤكدا أن الإبداع ليس له حدود وأن الفن حياة.