استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مساء أمس سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة لدى البلاد تشونغ بيونغ ها. وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الدفاعية والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتنميتها في مجالي التعليم والتدريب لمنتسبي القوات المسلحة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على التزام وزارة الدفاع الكويتية بآلية التعاقد المباشر دون دخول وسطاء في جميع الصفقات والتعاملات التي تعتزم القيام بها، وذلك وفقا للقوانين والنظم المتبعة في هذا الشأن وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك.