أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير بنوباته الثلاث بتحقيق العديد من الإنجازات، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن إغلاق 3 محلات وتحرير 8 مخالفات. وفي هذا السياق، قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري إن الفريق قام بالكشف على 90 محلا وسوقا مركزيا بمناطق المحافظة وأسفرت الحملات عن إغلاق 3 محلات إداريا لعدم التزامها باشتراطات البلدية، بالإضافة إلى تحرير 8 مخالفات تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات البلدية ونظافة عامة وتوجيه 21 إنذارا وملصقات تنوعت بين سيارات مهملة وإحضار التراخيص والموافقات الخاصة بالبلدية. وأشار الهاجري إلى تواصل الجولات الميدانية بمحافظة مبارك الكبير، مبينا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.