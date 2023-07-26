21.2 مليون دينار قيمة تعاملات «التأمينات» لـ 12 عملية.. غلب عليها التوجه البيعي

تعاملات الكبار خلال النصف الأول استهدفت 11 شركة لزيادة ملكياتهم لأكثر من 5%

كبار الملاك نفذوا 36 عملية بيع بقيمة 62 مليون دينار.. مقابل 20 شراء بـ 13.7 مليوناً



شريف حمدي



تراجعت قيمة تعاملات كبار الملاك بالبورصة الكويتية خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 79%، إذ بلغت خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي 75.8 مليون دينار، مقابل 370 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.



وبدا من خلال تحركات كبار البورصة أن الهدوء الحذر كان السمة الغالبة على مجمل الأداء، وذلك تماشيا مع أداء البورصة على مدار النصف الأول، حيث جنحت المؤشرات للتراجع بنسبة 3.8% للسوق الأول، و2.3% للسوق الرئيسي، وهو ما انعكس على أداء المؤشر العام الذي تراجع بـ 3.6%.



كما انخفضت القيمة السوقية بنحو 5.2 مليارات دينار، وان كان السبب في هذا التراجع الكبير هو إلغاء إدراج أسهم بنك أهلي متحد البحرين والذي كانت تقدر قيمته السوقية بـ 3.4 مليارات دينار بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على كامل رأسمال البنك البحريني.



ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات النصف الأول تبين ما يلي:



٭ تمت عمليات كبار الملاك على أسهم 36 شركة كويتية مدرجة من خلال 84 عملية متنوعة، وذلك مقارنة بعمليات على أسهم 63 شركة تمت من خلال 160 عملية في النصف الأول من عام 2022، ويظهر من خلال الأرقام حالة الترقب التي سيطرت على كبار الملاك.



٭ نفذ كبار الملاك 36 عملية بيع على أسهم 17 شركة، بقيمة 62 مليون دينار تشكل 81.7% من الإجمالي.



٭ بلغ عدد عمليات الشراء 20 عملية على أسهم 12 شركة، بقيمة 13.7 مليون دينار تشكل نحو 18.3% من الإجمالي.



٭ استهدف كبار الملاك خلال النصف الأول من العام الحالي 11 شركة لزيادة نسب ملكياتهم لأكثر من 5%، وتمت من خلال 12 عملية دخول، ومن أبرز هذه العمليات دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على شركة جي تي سي لتظهر ضمن قائمة اكبر الملاك بـ 5.02%، قبل ان تخرج من القائمة في منتصف شهر يونيو الماضي.



٭ بلغ عدد عمليات التخارج 13 عملية من اسهم 11 شركة، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أقل من 5%، أبرزها تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من بنك أهلي متحد.



٭ أكبر الصفقات التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمتها 33.5 مليون دينار وكانت عملية بيعية نفذها البنك التجاري الكويتي من خلال تقليص نسبة ملكيته في بنك بوبيان بـ 1.39%، لتنخفض حصة «التجاري» إلى 7.3%، وهو ثاني اكبر الملاك بعد بنك الكويت الوطني أكبر الملاك بـ 59.9%.



٭ ثاني أكبر الصفقات كانت بيعية أيضا، ونفذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أسهم شركة أجيليتي من خلال بيع 0.5% بقيمة 8 ملايين دينار، لتصل حصة المؤسسة بعد هذه العملية إلى 16.95% وهي ثاني أكبر الملاك بعد الشركة الوطنية العقارية المالكة 22.3%.



٭ أما ثالث أكبر الصفقات التي نفذها كبار الملاك خلال النصف الأول من 2023، فكانت شرائية من خلال زيادة حصة مجموعة شركة مجموعة بوخمسين القابضة والشركات التابعة والزميلة والأطراف المتحالفة في بنك KIB بنسبة 1.52% بقيمة بلغت 4.1 ملايين دينار، لتصل حصة المجموعة إلى 37.3% كأكبر الملاك.



٭ نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 12 عملية بقيمة 21.2 مليون دينار تشكل 28% من إجمالي القيمة، وكان لافتا توجه المؤسسة البيعي من خلال تقليص نسب ملكيتها في 8 شركات مدرجة.