القاهرة ـ محمد صلاح



رغم أن المطرب محمد حماقي أعلن انه يتمنى دخول مجال التمثيل، خاصة في عمل سينمائي مميز يجمع بين الدراما والكوميديا والغناء، إلا انه مازال يتخوف من الإقدام على تلك الخطوة ويتهرب من تنفيذها، ولم يحقق حلمه بدخول عالم التمثيل رغم كثرة اعلانه عن مشروع سينمائي يلعب بطولته ثم يعود ويتراجع، وكان قد سبق له إعلان بطولته لعدة افلام منها: جزيرة لوحدنا ـ مطب هوا ـ الغربان، كما صرح بمشاركته ياسمين صبري ودرة وعمرو سعد لأفلام سينمائية وعاد واغلق باب التمثيل، ومؤخرا اعلن رغبته في تجربة التمثيل بعمل درامي.