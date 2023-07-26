منصور السلطان



استطاع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية إغلاق ملف ما يقارب 100 قضية سرقة لمعدات وكيبلات كهرباء من مشاريع ومحولات خاصة بوزارة الكهرباء وقعت خلال الشهور الماضية من قبل عصابة خماسية من الجنسية الآسيوية.

وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: بعد تزايد قضايا السرقة للمعدات والكيبلات الكهربائية من مشاريع وزارة الكهرباء في عدة مناطق متفرقة في البلاد خلال الشهور الماضية تم تشكيل فرقة خاصة لمتابعة هذه القضايا والتي وصلت ما يقارب 100 قضية، وخلال بحث وتحر استمر لعدة أيام توصل رجال المباحث الجنائية إلى ان مرتكبي السرقات عصابة مكونة من 5 أشخاص آسيويين يقومون بسرقة المعدات الكهربائية والأسلاك والكيبلات من المشاريع باستخدام «باص» مغلق والتوجه بها إلى السكراب وبيعها.

وعليه تم عمل كمين لهم وضبطهم خلال عملية سرقة قاموا بها، وخلال التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بما يقرب من 100 سرقة وبيع المسروقات على الفور في سكراب أمغرة.



وعليه وبعد الانتهاء من التحقيق معهم تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.