أثار العدد غير المسبوق لأسود البحر والدلافين التي عثر عليها نافقة خلال الأسابيع الأخيرة في ساحل كاليفورنيا قلق العلماء.



تقول دينيس كريست المنسقة المتخصصة في عمليات الجنوح في فينتورا جنوب كاليفورنيا: «أقل ما يقال إنها مسألة مفجعة». ويعود تسمم الحيوانات إلى حمض الدومويك الذي يعمل كسم يطول أعصاب الحيوانات، وهو موجود في الطحالب التي تتغذى عليها الأسماك التي تشكل بدورها غذاء لأسود البحر والدلافين. وعندما تتناول أسود البحر هذه الأعشاب البحرية، تصاب بتلف عصبي ويصبح سلوكها غير طبيعي وعدوانيا.



وليست بؤر وباء من هذا النوع جديدة خلال الصيف، إلا أن أزمتين متتاليتين خلال أقل من سنة واحدة دفعتا فريق معهد «تشانل آيلندز مارين أند وايلدلايف» الذي يتخذ من غافيوتا مقرا على بعد نحو 190 كيلومترا شمال لوس أنجيليس، لدق ناقوس الخطر.



ويقول المدير التنفيذي والمشارك في تأسيس المعهد سام دوفر «لقد شهدنا بؤرة وبائية حادة العام الفائت، لكن ما يحصل هذا العام أسوأ من أي شيء شاهدته في هذا المجال منذ 35 عاما».