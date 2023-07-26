أفادت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية بأن سبب وفاة الممثل البريطاني جوليان ساندز الذي فقد في يناير الفائت خلال نزهة جبلية، «غير معروف». وفقد أثر الممثل الذي اشتهر خصوصا بدوره عام 1985 في فيلم «روم ويذ إيه فيو»، في جبل سان أنطونيو المعروف محليا بجبل بالدي.



وعثر متنزهون في يونيو على بقايا بشرية أعلن لاحقا أنها للممثل البالغ 65 سنة.



وأفادت ناطقة باسم شرطة مقاطعة سان برناردينو وكالة فرانس برس بأن «سبب الوفاة» غير معروف نظرا إلى «حالة الجثة عندما عثر عليها ولعدم اكتشاف عوامل أخرى خلال التحقيق الذي أجراه الطبيب الشرعي».



وأضافت «هذه مسألة شائعة عند معالجة حالات مماثلة»، مؤكدة أن قرار السلطات في هذا الخصوص «نهائي».