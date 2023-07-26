محمد الجلاهمة



قضت محكمة استئناف الأسرة برفض وتأييد إسقاط حضانة أم لأبنائها الأربعة وعدم أحقيتها في حقوقها المالية. وكانت الزوجة طلبت من طليقها أجرة مسكن حضانة ومصاريف تأثيثه وأجرة خادمة للأولاد ومصاريف استقدامها، وسيارة حديثة أو ما يعادل قيمتها بمبلغ 5000 دينار، وأجرة سائق خاص. وحضرت أمام المحكمة المحامية دلال المطيري بصفتها وكيلة عن المدعى عليه الأب بإثبات حضانة موكلها لأبنائه من المدعية أصليا - المدعى عليها فرعيا - وطالبت بإحالة الدعوى للتحقيق، وأثبتت أن موكلها ينفق على أولاده ووفر لهم ما يحتاجون إليه من مؤونة ونفقات، وخدمتهم ورعاية متطلباتهم، وخلصت المحكمة إلى قضائها برفض دعوى المدعية، بعد أن استقر في وجدانها أنها غير مؤهلة لاحتضان أولادها لتخلف شروط الحضانة فيها وعدم أحقيتها في طلبها للنفقات وفى الدعوى الفرعية المقامة من الأب بقبولها وإثبات حضانته لأولاده.