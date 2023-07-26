أصدر مدير جامعة الكويت بالإنابة قرارا بشأن تشكيل لجنة فنية لدراسة تنظيم الحركة المرورية واقتراح الحلول المرورية المطلوبة لتحسين الوضع المروري بمدينة صباح السالم الجامعية وذلك برئاسة مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع د.ماجد مجيد وعضوية كل من مساعد مدير البرنامج الإنشائي د.عبدالله الهندال، أ.د.فهد الركيبي من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول، د.صادق النصر من قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول، مدير إدارة الإنشاءات والصيانة م.حميدة الخالدي، مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس، ممثل فني من قطاع التخطيط ومدير ادارة هندسة الطرق في الإدارة العامة للمرور ـ وزارة الداخلية.



يأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة جامعة الكويت على تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على سلامة منتسبيها ووضع الحلول المناسبة لجعل الجامعة بيئة آمنة للجميع، وتوعية المستخدمين بضرورة الالتزام بمبادئ السلامة أثناء تواجدهم بمدينة صباح السالم الجامعية، وحرصا على تهيئة الظروف المناسبة لمرتادي الطرق وتسهيل حركة تنقلهم في المدينة الجامعية.



وستتولي اللجنة مهام دراسة تنظيم الحركة المرورية في مدينة صباح السالم الجامعية، واقتراح الحلول المرورية المطلوبة لتحسين الوضع المروري بمدينة صباح السالم الجامعية، ودراسة مداخل ومخارج الحرم الجامعي لتحسين الوضع المروري بمدينة صباح السالم الجامعية، ودراسة تنظيم المواقف بمدينة صباح السالم الجامعية، علاوة على دراسة الطلبات المقترحة حول الوضع المروري (الإشارات المرورية، التقاطعات، خطوط السير، المطبات، مناطق تنزيل الركاب، وغيرها)، والتنسيق مع الجهات المختصة بالكويت لتفعيل الحلول المرورية اللازمة لمدينة صباح السالم الجامعية.