قال الجيش الأميركي إن طائرة مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيرة أميركية بقذيفة نارية وألحقت أضرارا «بالغة» بها أثناء تحليقها فوق سورية، في أحدث مواجهة جوية قريبة المدى تنفذها طائرة عسكرية روسية مع طائرات أميركية.



ويقول مسؤولون أمريكيون إن الطائرات الروسية زادت خلال الأشهر الماضية من وتيرة مواجهاتها الخطرة مع الطائرات العسكرية الأميركية فوق سورية، حيث تنتشر قوات من البلدين.



وأضاف الجيش الأميركي في بيان «أصاب مقذوف ناري روسي المسيرة الأميركية إم.كيو-9 مما ألحق أضرارا بالغة بإحدى مراوحها الدافعة».



وأضاف البيان «لحسن الحظ تمكن طاقم إم.كيو-9 من الحفاظ على تحليقها وإعادة الطائرة بسلام إلى قاعدتها».



وقال مسؤولون عسكريون أميركيون، إن السبب الذي دفع روسيا لتصعيد تحركاتها العدوانية في الأجواء السورية لايزال غير معروف.



وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي في تصريحات للصحافيين في وقت سابق من هذا الشهر «هناك زيادة طفيفة في هذه (التحركات) لكن لن أبالغ في تقديرها كثيرا. أعتقد أن قواتنا لديها قواعد اشتباك مناسبة وسلطات للدفاع عن نفسها».