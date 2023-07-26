يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة السلة تحت 16 سنة مواجهته الثانية أمام المنتخب القطري في الـ 7 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة الخليجية الـ 17 لكرة السلة للناشئين المؤهلة الى نهائيات آسيا، المقامة حاليا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وتفتتح الجولة الثانية في الخامسة مساء بلقاء يجمع المنتخب السعودي مستضيف البطولة مع نظيره البحريني.



وقد افتتحت البطولة مساء أمس، حيث التقى أزرق الناشئين مع المنتخب السعودي فيما تواجه المنتخبان القطري والبحريني، ويتأهل لنهائيات آسيا التي ستقام في الدوحة سبتمبر المقبل الأول والثاني في البطولة بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي للعبة.



وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على ان يلتقي بعدها الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث في الدور قبل النهائي ثم يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية.



وأقام منتخبنا الوطني معسكرا خارجيا في تركيا تحضيرا للبطولة، لعب خلاله 6 مباريات ودية.