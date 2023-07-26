سيدرج رقص «البريك دانس» للمرة الأولى في البرنامج الأولمبي، في نسخة باريس 2024، وسيعتمد التسلق الرياضي، والتزلج على الألواح (سكايت بورد)، وركوب الأمواج التي أدرجت للمرة الأولى في النسخة الاخيرة في طوكيو، فيما ستستبعد الكاراتيه والبيسبول.



من بين 28 رياضة ستضم 329 مسابقة في المجموع (أي 10 أقل من أولمبياد طوكيو الذي أقيم في صيف 2021)، هناك تغييرات أخرى مع إدراج سباق المشي المختلط (35 كلم)، التعرج «اكستريم» في كانوي والـ«كايت فويل» في الشراع.



وستكون رياضة رقص «البريك دانس» الوافدة الجديدة الوحيدة إلى البرنامج، على غرار التسلق الرياضي وسكايت بورد وركوب الأمواج في دورة طوكيو، لا تزال هذه الرياضات الأربع في وضع هش وتعتبر «رياضات إضافية» كونها لا تزال خاضعة لمراجعة نهائية من قبل اللجنة التنفيذية ليتم تأكيدها على المدى الطويل.



ظهرت رقصة «البريك دانس» في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، وباتت رياضة بشكل رسمي في أولمبياد الشباب عام 2018 في بوينوس آيرس.



وقال المنظمون «ستتألف المنافسة من فئتين، للفتيات والفتيان، 16 مشتركا ومشتركة في كل منهما، وبمواجهة وجها لوجه».



من المقرر أن تقام المنافسات في 9 و10 أغسطس في ساحة الكونكورد، وهي مخصصة لرياضات الشوارع. إلى ذلك، سيلغى سباق المشي لمسافة 50 كلم للرجال في ألعاب القوى، المعتمد منذ العام 1932، وسيحل بدلا منه سباق المشي المختلط لمسافة 35 كلم بمشاركة عداء وعداءة في كل فريق في الاولمبياد المقرر بين 26 يوليو و11 أغسطس.



كما ستشهد رياضة الملاكمة وزنا جديدا في فئة السيدات بدلا من فئة لدى الرجال.



وبعد أن أدرجت للمرة الاولى في اليابان قبل سنتين، في بلدها الأم، لن تبقى الكراتيه في باريس 2024.



فضل المنظمون رياضات الشوارع الأكثر عصرية وشعبية وجذابة للمراهقين.