أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في مقره بالقاهرة. ويمثل مصر في النسخة الجديدة للبطولة فريقا الأهلي حامل لقب المسابقة وبطل الدوري الممتاز بجانب بيراميدز الذي احتل المركز الثاني في الدوري.



وأعفى «كاف» الثنائي المصري «الأهلي وبيراميدز» من خوض منافسات الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال (دور الـ 64)، حيث سيبدأ الثنائي مشوارهما من الدور التمهيدي الثاني مباشرة (دور الـ 32).



وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في مواجهة المتأهل من مباراة كيه إم كيه بطل زنجبار مع سان جورج الإثيوبي، فيما سيلتقي بيراميدز مع المتأهل من لقاء جاديكا الصومالي والجيش الرواندي.



ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دور الـ 32 أحد أيام 15 و16 و17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب أحد أيام 29 و30 سبتمبر والأول من أكتوبر القادم.



جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما يملك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري برصيد 11 لقبا.



إلى ذلك، جرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي يمثل مصر فيها فريقا الزمالك وفيوتشر صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة الدوري الممتاز.



وأعفى «كاف» الثنائي المصري «الزمالك وفيوتشر» من خوض منافسات الدور التمهيدي الأول، حيث سيبدأ الثنائي مشوارهما في المسابقة القارية من الدور التمهيدي الثاني مباشرة (دور الـ 32).



وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في مواجهة المتأهل من مباراة فريقي أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي، أما فيوتشر فسينتظر الفائز من لقاء بيج ستارز التنزاني وجيه كيه يو بطل زنجبار.



ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي الثاني للمسابقة الإفريقية أحد أيام 15 و16 و17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب أحد أيام 29 و30 سبتمبر والأول من أكتوبر القادم.



واقترب الأهلي من حسم صفقة رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي بعدما قطع شوطا كبيرا من المفاوضات. وأبرزت عدة صحف مغربية خبر انتقال اللاعب مؤكدة أن الصفقة تمت رسميا بقيمة 2 مليون دولار لمدة 4 سنوات.



من ناحية أخرى، احتدم الصراع الإعلامي بين الأهلي وبيراميدز على خلفية واقعة اعتداء لاعب الأول حسين الشحات على لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي، إذ أعلنت إدارة المارد الأحمر على لسان عدلي القيعي مدير شركة الكرة عن نية ناديه التقدم بشكوى ضد الشيبي للجنة الانضباط في الاتحاد المصري بسبب تصرفات اللاعب الاستفزازية طوال اللقاء واستخدامه لألفاظ نابية بحق لاعبي الأهلي.



فيما أصدر بيراميدز بيانا رسميا عبر المركز الإعلامي ذكر فيه: «ما حدث هو من قبيل جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة أثناء النشاط الرياضي، بالإضافة إلى جرائم استخدام العنف والقوة ضد اللاعبين أثناء النشاط الرياضي».



وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق اللاعب والنادي أمام القضاء المصري.



إلى ذلك، يسدل الستار اليوم في الثامنة والنصف مساء على بطولة الدوري الممتاز رسميا بإقامة اللقاء الأخير من منافسات موسم 2023/2022 بين فريقي المصري البورسعيدي والأهلي الذي قررت إدارته تنظيم رحلات مجانية لجماهيره لمؤازرة الفريق أمام منافسه.