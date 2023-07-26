يبدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الثلاثاء جولة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل الكويت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.



وقال كليفرلي، في بيان، إنه سيستهل جولته إلى الشرق الأوسط بزيارة قطر قبل أن يتوجه إلى الكويت ويختتمها بزيارة الأردن.



وأضاف «أسعد بالتوجه مجددا الى الشرق الأوسط، حيث تواصل علاقات المنفعة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول الخليج والأردن ازدهارها ولدينا معا مستقبل مشرق».



وأثنى على تعاون بلاده مع دول الخليج والأردن لتحقيق أهداف مشتركة مثل تطوير روابط تجارية وأمنية أقوى.



وأكد كليفرلي التزام المملكة المتحدة بدعم اللاجئين والدول المضيفة لهم والتعاون مع الشركاء من اجل مساعدة اكثر اللاجئين تضررا في المنطقة.



وأوضح البيان أن كليفرلي سيلتقي في قطر اليوم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن قبل أن يأتي بعد ذلك الى الكويت للقاء كبار المسؤولين لبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي.



وأضاف البيان ان كيلفرلي سيصل بعد غد الخميس إلى الأردن، حيث يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.



وذكر انه من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني في الأردن تمويلا ماليا لدعم النساء والفتيات ولمساعدة اللاجئين الأكثر تضررا في المملكة.