أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية د.بدر المطيري اليوم الأربعاء، أن نجاح بعثة الحج الكويتية لموسم حج 1444 هجريا صفحة جديدة تضاف إلى سجلها الزاخر بالإنجازات المتميزة.

وقال المطيري في كلمة ألقاها بحفل تكريم أعضاء بعثة الحج في مقر الوزارة إن هذا النجاح يعود إلى تفاني وتكاتف أعضاء البعثة علاوة على إخلاصهم وتعاونهم بالمهام المنوطة بهم وعملهم بروح الفريق الواحد.

وأضاف ان نجاحات بعثات الحج الكويتية المستمرة والممتدة عبر السنوات في مواسم الحج أصبحت "مضرب الأمثال ونبراسا يهتدى به لدى الأجيال".

ونوه بدور أعضاء البعثة المميز مبينا أن هذا النجاح ليس وليد الصدفة بل نتاج جهود متضافرة ونوايا صادقة وقيادة حكيمة وإدارة واعية أمينة.

وأشاد بجهود جميع الجهات المعنية المشاركة ببعثة الحج وأصحاب الحملات الكويتية في العناية بضيوف الرحمن وتأدية واجبهم بإتقان.