ثامر السليم

ينعقد اجتماع مجلس جامعة الكويت غداً برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري، وأعضاء مجلس الجامعة، في قاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة الجامعية في الشدادية الدور العاشر في التاسعة صباحا.

وأكدت مصادر لـ «الأنباء»، أن أبرز ما سيتم تناوله خلال الاجتماع، هو طلب إنهاء عقود جميع المتقاعدين المستعان بخبراتهم في الجامعة «الكويتيين وغير الكويتيين» وفق قرارات مجلس الوزراء، مشيرة الى انه سيناقش اعتماد الخطوات التنفيذية لمتطلبات قاعدة بيانات scopus للمجلات العلمية، والتعديلات المقترحة على لائحة تنظيم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في الجامعة.

ولفتت الى ان المجلس سيبحث أيضا مقترح مركز العلوم الطبية لقواعد تحويل الطلبة بين كليتي طب الأسنان والصيدلة بالاضافة الى اعتماد ترقيات لبعض أعضاء هيئة التدريس وتجديد انتداب بعض الملاحق الثقافية.

وبينت انه سيتم مناقشة معادلة درجات اختبار الآيلتز للغة الإنكليزية بدرجات اختبار القدرات للغة الإنكليزية، وفق سلم واضح.