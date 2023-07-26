عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، إنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة من (N3) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 253 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 3/3/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 27 و 30 يوليو 2023 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 31 يوليو 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 2 اغسطس 2023 .
وذكرت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن التصريح الصحافي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
واشارت "السكنية" الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ولفتت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق31/7/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفما يلي الاسماء :
0001 وليد خالد عباد مكي
0002 بسام احمد عبدالله الجيران
0003 احمد مسحل مسفر دغيليب
0004 محمد راشد سيف الرومى
0005 محمد مانع حسن العجمى
0006 فاضل محمد جاسم ماجكى
0007 طلال غازي ضيف الله العتيبي
0008 فهد نصار صنهات العازمي
0009 عبدالرحمن حمد عايد السلمان
0010 مبارك عبدالهادى مجيد الظفيرى
0011 احمد عبيد مبارك العازمى
0012 عبدالعزيز حمود مرزوق هداب
0013 احمد عبدغدنان روضان الشمري
0014 مساعد فليج نافع الحربي
0015 مشعل مطلق عبدالله المطيرى
0016 احمد حمود حسن الرشيدى
0017 نواف فالح مبارك الرشيدي
0018 سعيد مفلح ضب العازمى
0019 نواف محمد علوش العازمى
0020 عبدالله حافظ ناصر مسيعيد
0021 بندر بداي نور العبدلي
0022 فهد مرضى سلمان البغيلي
0023 عبدالله راشد فهاد زبن العازمى
0024 وليد سلطان احمد الشمري
0025 عبدالناصر محمد زيد الصرعاوي
0026 خليل عبدالرضا طاهر الوزان
0027 عبدالله راشد فالح العازمي
0028 حسين محمود محمد حسين
0029 ثامر عيد محمد العازمي
0030 سطام مشبب جلال السهلى
0031 ناصر عبدالله محمد المطيري
0032 علي حمد علي ناصر
0033 فهيد قحيصان محمد العجمى
0034 خالد مصبح مبارك الوسمي
0035 وليد راشد محمد العازمي
0036 يوسف مريط عواض العازمى
0037 ثامر محمد غلوم الباطني
0038 جاسم محمد عيد الرشيدى
0039 ليليه مجبل فلاح الهبيده
0040 طلال نجر ناصر المطيري
0041 محمد صويان سعيد الهاجرى
0042 محمد فضي محمد العازمي
0043 طارق محمد عبيد الشمري
0044 هايف مناجي جفين العازمي
0045 محمد مهدي جبران القحطاني
0046 عبدالله عثمان مصطفى المرزوق
0047 عيد مليح مهل الرشيدي
0048 فهد ناصر حسين ابو شلفه
0049 عبدالرحمن فوءاد محمد الشراح
0050 خالد عوض فالح الجويسري
0051 جاسم محمد عبدالرحمن الكندري
0052 مبارك غانم ذياب حجي
0053 محمد مزيد مرزوق العامر
0054 فالح فلاح خليفه العازمى
0055 فيصل فهد محمد بحلق
0056 على سالم مطلق العازمى
0057 احمد عقاب عبدالله العازمي
0058 نادر عبدالله جريدي العازمي
0059 سالم حمدان على بن بحلق
0060 شاكر حسن شاكر جعفر
0061 محمد فالح رجعان العازمي
0062 نواف نايف حربي الحربي
0063 فهد سالم سعود الحمدان
0064 ماجد مليح على الرشيدى
0065 سعد مبارك مهنا السحيب
0066 فهد اسحيب عايض العازمى
0067 بدر عبدالرحمن راجح العتيبى
0068 عمر محمود احمد عبدالرحيم
0069 منصور محمد عبدالله محمد
0070 صالح مطلق فلاح العازمي
0071 سالم حبيب ضاحي الفضلي
0072 حبيب غصين شباب العتيبى
0073 عبدالرحمن دخيل فلاح الرشيدي
0074 بدر سعد نهار العدواني
0075 فهيد فهاد فرج الرشيدي
0076 فهد هادى فلاح غنيم
0077 محمد حسن بداح المطيرى
0078 عيد مساعد عبدالعزيز المجمد
0079 مشاري فهد عبدالرحمن الدخيل
0080 محمد عبدالله سلطان عرمان
0081 عبدالله سالم مهدي العجمي
0082 فايز ضيف الله مزيد المطيري
0083 انور حيدر خضير دنبوه
0084 بدر سلطان متعب مناحى
0085 نادر فالح ناصر القحطاني
0086 محمد شريد دليميك العازمي
0087 سامى مزرم نصار الحيان العازمى
0088 حزام زيد محمد انديله
0089 عبدالله عساف جزاع الحسينى
0090 احمد خالد محمد العازمى
0091 محمد نزال عبدالله الحربى
0092 عبدالله مهدي خضير عزيز
0093 علي محمود سيد قاسم سيد
0094 حمد سليمان علي المحيطيب
0095 نواف مبارك ناصر القحطانى
0096 عادل نايف صالح العجمي
0097 مسفر على محمد العجمى
0098 جابر على حسين اشكنانى
0099 سامى سعود سالم العازمى
0100 مسفر ذيب حمد العجمي
0101 فهد علي زيد المنير
0102 خالد محمد قصاب العميره
0103 جواد حسين احمد البوحسن
0104 معيض محمد حمد العجمي
0105 هادى عايض شايع العجمى
0106 محمد ضيدان مسلم العجمي
0107 حمد مهيلان خالص الهاجري
0108 ناصر غانم سعيد الميع
0109 نواف مبرك طحنون العازمى
0110 خالد عماش فهاد عماش
0111 يوسف اسماعيل رمضان مال الله
0112 على سعد فهد الرميضى
0113 عبدالله فهد دغيم العازمي
0114 راشد ثلاب حوفان الهاجري
0115 سالم خزعل ظايف العنزي
0116 قحصان مفرح زايد العجمى
0117 احمد سعد مبارك العازمى
0118 فهد حمود محمد العتيبى
0119 عادل صالح ابراهيم الشعبان
0120 عبدالله احمد محمود الكندري
0121 بدر مران رجيبان الحربي
0122 فيصل سمير عبداللطيف بورسلي
0123 ناصر محمد سعد العجمى
0124 فهد عوض عايض الرشيدى
0125 فوزى سعود عبدالرزاق العمانى
0126 فالح الهذيلي عبيد الدوسري
0127 حمد مسعود طالب المري
0128 عبد الله عادل محمد عبد الله
0129 مهند سليمان صالح المحيلان
0130 محمد خليفه عبدالله المطيري
0131 جمعان سيف حمود العازمي
0132 عبدالله دحام خليف الشمري
0133 مشاري بدر صالح العجيل
0134 خالد عوض دبيس الغريب
0135 نواف صطام مهاوش الدويش
0136 فهد شاكر محمد الفهد
0137 عبدالله هلال فراج السعيدي
0138 جابر شلال ضيدان الشمري
0139 بدر فرحان شريده العازمى
0140 ضويحى بداح ناصر السهلى
0141 خالد عبدالله محمد العجمى
0142 احمد فالح خليفه العازمي
0143 احمد غايب سالم العازمي
0144 نايف عبدالعزيز عبدالحميد بوحمد
0145 على منادى مطلق النمران
0146 احمد ماطر مجبل الرشيدي
0147 علي زيد مرزوق الوصيص
0148 محمد جاسم حسين اشكناني
0149 ماجد عبيد مبارك عايش
0150 نادر مساعد محمد الحماد
0151 طارق بجران على العواد
0152 عبدالله سعد محمد الخميس
0153 حسن موسى مختار بلوشى
0154 محمد جاسم محمد المزين
0155 علي حسين مجبل العازمي
0156 جراح سعد مطرف المطيرى
0157 مبارك محمد حنيف الهاجرى
0158 مساعد جمال عبدالله الرياحي
0159 حسين على عشبان الشمرى
0160 ناصر محمد فالح الرشيدى
0161 فهد عبدالله حسين القطان
0162 خالد حسين على ملا حسين
0163 زيد جزا زيد بانى
0164 على عيد فراج الكفيدى
0165 فيصل عبيد فالح العازمى
0166 احمد حمد برغش الظفيرى
0167 محمد احمد محمد اليتامى
0168 محمد نقيمش عبدالعزيز العنزي
0169 خالد حميد صويان المطيرى
0170 عبدالعزيز عبدالله نجم الراشد
0171 محمد راشد سلطان العجمى
0172 بدر فيصل عبدالكريم ملا عواد
0173 بندر جفين جهز المطيرى
0174 فهد منوخ متعب البدينى
0175 حمد عادل جاسم العبيد
0176 عبدالله فالح محمد الدوسرى
0177 فهد غضبان شبيب العازمى
0178 خالد فايز سيد عبدالرحمن الرفاعي
0179 حبيب غلوم عبدالله حسن
0180 محمد اسماعيل محمد الخالدى
0181 محمد عبدالله ابراهيم التميمي
0182 على عبدالله فليح العازمى
0183 فلاح عبدالله فلاح العجمى
0184 صالح على راشد المرى
0185 محمد حمدان سعد الماجدي
0186 سعد محسن ماضى العجمى
0187 محمد ناصر محمد رضا
0188 عايض فهد محمد فهد
0189 فيصل حمود احمد العنزى
0190 عبدالله محمد رباح الحربى
0191 سعد هادى غنام السهلى
0192 فايز عبدالله غنام العتيبى
0193 عبدالله حيلان على الحربى
0194 فيصل خالد عبيد الدوسري
0195 حسين مريشد عبدالله الرشيدي
0196 جزاع شاعي حصيبان غالي
0197 سعد جزاء فلاح مسلم
0198 صالح سالم صالح العجمى
0199 وليد عوض صلاح الرشيدى
0200 انور خيران سالم المعيوف
0201 طارق محمد عبدالله دشتى
0202 عادل منصور فليج المطيرى
0203 علي حسين عباس الدشتي
0204 يوسف عبدالواحد عبدالله الفيلكاوي
0205 نواف محبوب ناصر النون
0206 محمد نايف كريميس المطيري
0207 نواف احمد عبدالله احمد
0208 عبدالله جابر حمد المري
0209 حبيب مصطفى على مراد
0210 عايد دخيل عايد المطيرى
0211 هاني حسن ابل رضائي
0212 سعد طلق سعد العازمي
0213 صلاح حمود معروف الشطي
0214 صالح حمود زامل العتيبي
0215 مشعل محمود عبدالرحمن البالول
0216 فهد عبد الرحمن فالح العازمى
0217 مشارى مخلد مرزوق العازمي
0218 محمد مصطفى محمد على
0219 جاسم محمد عبدالعزيز حاجي
0220 غازي مفرح برجس الدوسري
0221 نادر ادغيم بطي هدروس
0222 بدر محمد فهد نفل
0223 يوسف محمد مشعان المطيري
0224 على نايف لافى الديحانى
0225 مشعل هانى احمد الماص
0226 ناصر محمد حمود الثويمر
0227 حامد احمد جوهر شهاب
0228 عبدالله مبارك عبدالله العجمى
0229 طلال عزيز ساطى العتيبى
0230 منصور مطلق جاسم المطيرى
0231 عبدالكريم حجر شعوف المطيري
0232 عبدالله محمد عبدالله علي
0233 فيصل ابراهيم عبدالوهاب سيف
0234 عبدالمحسن محمد فالح العجمى
0235 خالد عبدالله راشد هادي
0236 عبدالكريم محمد يوسف الكندري
0237 عبدالله محمد ناهض العجمي
0238 جابر على احمد الملا
0239 فاضل عباس علي عباس
0240 محسن حسن راشد العجمي
0241 زياد فيصل عبدالحميد الصانع
0242 محمد مرزوق فالح العازمي
0243 خالد فيصل عبدالرحمن الشايجي
0244 محمد عبدالله علي احمد
0245 عبدالله عمر محسن العازمي
0246 سعود عبدالرحمن مطلق العتيبى
0247 محمد سامى يعقوب الغريب
0248 نايف حمدان علي الخالدي
0249 عبدالعزيز عبدالكريم عباس زنكوي
0250 عامر هادى فرحان العجمى
0251 عبدالله على فهد العجمي
0252 عبدالله فاضل حبيب حسن
0253 مرشد سعود سعد فجرى