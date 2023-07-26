عاطف رمضان

قالت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، إنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة من (N3) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 253 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 3/3/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 27 و 30 يوليو 2023 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 31 يوليو 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 2 اغسطس 2023 .

وذكرت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن التصريح الصحافي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

واشارت "السكنية" الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ولفتت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق31/7/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفما يلي الاسماء :

0001 وليد خالد عباد مكي

0002 بسام احمد عبدالله الجيران

0003 احمد مسحل مسفر دغيليب

0004 محمد راشد سيف الرومى

0005 محمد مانع حسن العجمى

0006 فاضل محمد جاسم ماجكى

0007 طلال غازي ضيف الله العتيبي

0008 فهد نصار صنهات العازمي

0009 عبدالرحمن حمد عايد السلمان

0010 مبارك عبدالهادى مجيد الظفيرى

0011 احمد عبيد مبارك العازمى

0012 عبدالعزيز حمود مرزوق هداب

0013 احمد عبدغدنان روضان الشمري

0014 مساعد فليج نافع الحربي

0015 مشعل مطلق عبدالله المطيرى

0016 احمد حمود حسن الرشيدى

0017 نواف فالح مبارك الرشيدي

0018 سعيد مفلح ضب العازمى

0019 نواف محمد علوش العازمى

0020 عبدالله حافظ ناصر مسيعيد

0021 بندر بداي نور العبدلي

0022 فهد مرضى سلمان البغيلي

0023 عبدالله راشد فهاد زبن العازمى

0024 وليد سلطان احمد الشمري

0025 عبدالناصر محمد زيد الصرعاوي

0026 خليل عبدالرضا طاهر الوزان

0027 عبدالله راشد فالح العازمي

0028 حسين محمود محمد حسين

0029 ثامر عيد محمد العازمي

0030 سطام مشبب جلال السهلى

0031 ناصر عبدالله محمد المطيري

0032 علي حمد علي ناصر

0033 فهيد قحيصان محمد العجمى

0034 خالد مصبح مبارك الوسمي

0035 وليد راشد محمد العازمي

0036 يوسف مريط عواض العازمى

0037 ثامر محمد غلوم الباطني

0038 جاسم محمد عيد الرشيدى

0039 ليليه مجبل فلاح الهبيده

0040 طلال نجر ناصر المطيري

0041 محمد صويان سعيد الهاجرى

0042 محمد فضي محمد العازمي

0043 طارق محمد عبيد الشمري

0044 هايف مناجي جفين العازمي

0045 محمد مهدي جبران القحطاني

0046 عبدالله عثمان مصطفى المرزوق

0047 عيد مليح مهل الرشيدي

0048 فهد ناصر حسين ابو شلفه

0049 عبدالرحمن فوءاد محمد الشراح

0050 خالد عوض فالح الجويسري

0051 جاسم محمد عبدالرحمن الكندري

0052 مبارك غانم ذياب حجي

0053 محمد مزيد مرزوق العامر

0054 فالح فلاح خليفه العازمى

0055 فيصل فهد محمد بحلق

0056 على سالم مطلق العازمى

0057 احمد عقاب عبدالله العازمي

0058 نادر عبدالله جريدي العازمي

0059 سالم حمدان على بن بحلق

0060 شاكر حسن شاكر جعفر

0061 محمد فالح رجعان العازمي

0062 نواف نايف حربي الحربي

0063 فهد سالم سعود الحمدان

0064 ماجد مليح على الرشيدى

0065 سعد مبارك مهنا السحيب

0066 فهد اسحيب عايض العازمى

0067 بدر عبدالرحمن راجح العتيبى

0068 عمر محمود احمد عبدالرحيم

0069 منصور محمد عبدالله محمد

0070 صالح مطلق فلاح العازمي

0071 سالم حبيب ضاحي الفضلي

0072 حبيب غصين شباب العتيبى

0073 عبدالرحمن دخيل فلاح الرشيدي

0074 بدر سعد نهار العدواني

0075 فهيد فهاد فرج الرشيدي

0076 فهد هادى فلاح غنيم

0077 محمد حسن بداح المطيرى

0078 عيد مساعد عبدالعزيز المجمد

0079 مشاري فهد عبدالرحمن الدخيل

0080 محمد عبدالله سلطان عرمان

0081 عبدالله سالم مهدي العجمي

0082 فايز ضيف الله مزيد المطيري

0083 انور حيدر خضير دنبوه

0084 بدر سلطان متعب مناحى

0085 نادر فالح ناصر القحطاني

0086 محمد شريد دليميك العازمي

0087 سامى مزرم نصار الحيان العازمى

0088 حزام زيد محمد انديله

0089 عبدالله عساف جزاع الحسينى

0090 احمد خالد محمد العازمى

0091 محمد نزال عبدالله الحربى

0092 عبدالله مهدي خضير عزيز

0093 علي محمود سيد قاسم سيد

0094 حمد سليمان علي المحيطيب

0095 نواف مبارك ناصر القحطانى

0096 عادل نايف صالح العجمي

0097 مسفر على محمد العجمى

0098 جابر على حسين اشكنانى

0099 سامى سعود سالم العازمى

0100 مسفر ذيب حمد العجمي

0101 فهد علي زيد المنير

0102 خالد محمد قصاب العميره

0103 جواد حسين احمد البوحسن

0104 معيض محمد حمد العجمي

0105 هادى عايض شايع العجمى

0106 محمد ضيدان مسلم العجمي

0107 حمد مهيلان خالص الهاجري

0108 ناصر غانم سعيد الميع

0109 نواف مبرك طحنون العازمى

0110 خالد عماش فهاد عماش

0111 يوسف اسماعيل رمضان مال الله

0112 على سعد فهد الرميضى

0113 عبدالله فهد دغيم العازمي

0114 راشد ثلاب حوفان الهاجري

0115 سالم خزعل ظايف العنزي

0116 قحصان مفرح زايد العجمى

0117 احمد سعد مبارك العازمى

0118 فهد حمود محمد العتيبى

0119 عادل صالح ابراهيم الشعبان

0120 عبدالله احمد محمود الكندري

0121 بدر مران رجيبان الحربي

0122 فيصل سمير عبداللطيف بورسلي

0123 ناصر محمد سعد العجمى

0124 فهد عوض عايض الرشيدى

0125 فوزى سعود عبدالرزاق العمانى

0126 فالح الهذيلي عبيد الدوسري

0127 حمد مسعود طالب المري

0128 عبد الله عادل محمد عبد الله

0129 مهند سليمان صالح المحيلان

0130 محمد خليفه عبدالله المطيري

0131 جمعان سيف حمود العازمي

0132 عبدالله دحام خليف الشمري

0133 مشاري بدر صالح العجيل

0134 خالد عوض دبيس الغريب

0135 نواف صطام مهاوش الدويش

0136 فهد شاكر محمد الفهد

0137 عبدالله هلال فراج السعيدي

0138 جابر شلال ضيدان الشمري

0139 بدر فرحان شريده العازمى

0140 ضويحى بداح ناصر السهلى

0141 خالد عبدالله محمد العجمى

0142 احمد فالح خليفه العازمي

0143 احمد غايب سالم العازمي

0144 نايف عبدالعزيز عبدالحميد بوحمد

0145 على منادى مطلق النمران

0146 احمد ماطر مجبل الرشيدي

0147 علي زيد مرزوق الوصيص

0148 محمد جاسم حسين اشكناني

0149 ماجد عبيد مبارك عايش

0150 نادر مساعد محمد الحماد

0151 طارق بجران على العواد

0152 عبدالله سعد محمد الخميس

0153 حسن موسى مختار بلوشى

0154 محمد جاسم محمد المزين

0155 علي حسين مجبل العازمي

0156 جراح سعد مطرف المطيرى

0157 مبارك محمد حنيف الهاجرى

0158 مساعد جمال عبدالله الرياحي

0159 حسين على عشبان الشمرى

0160 ناصر محمد فالح الرشيدى

0161 فهد عبدالله حسين القطان

0162 خالد حسين على ملا حسين

0163 زيد جزا زيد بانى

0164 على عيد فراج الكفيدى

0165 فيصل عبيد فالح العازمى

0166 احمد حمد برغش الظفيرى

0167 محمد احمد محمد اليتامى

0168 محمد نقيمش عبدالعزيز العنزي

0169 خالد حميد صويان المطيرى

0170 عبدالعزيز عبدالله نجم الراشد

0171 محمد راشد سلطان العجمى

0172 بدر فيصل عبدالكريم ملا عواد

0173 بندر جفين جهز المطيرى

0174 فهد منوخ متعب البدينى

0175 حمد عادل جاسم العبيد

0176 عبدالله فالح محمد الدوسرى

0177 فهد غضبان شبيب العازمى

0178 خالد فايز سيد عبدالرحمن الرفاعي

0179 حبيب غلوم عبدالله حسن

0180 محمد اسماعيل محمد الخالدى

0181 محمد عبدالله ابراهيم التميمي

0182 على عبدالله فليح العازمى

0183 فلاح عبدالله فلاح العجمى

0184 صالح على راشد المرى

0185 محمد حمدان سعد الماجدي

0186 سعد محسن ماضى العجمى

0187 محمد ناصر محمد رضا

0188 عايض فهد محمد فهد

0189 فيصل حمود احمد العنزى

0190 عبدالله محمد رباح الحربى

0191 سعد هادى غنام السهلى

0192 فايز عبدالله غنام العتيبى

0193 عبدالله حيلان على الحربى

0194 فيصل خالد عبيد الدوسري

0195 حسين مريشد عبدالله الرشيدي

0196 جزاع شاعي حصيبان غالي

0197 سعد جزاء فلاح مسلم

0198 صالح سالم صالح العجمى

0199 وليد عوض صلاح الرشيدى

0200 انور خيران سالم المعيوف

0201 طارق محمد عبدالله دشتى

0202 عادل منصور فليج المطيرى

0203 علي حسين عباس الدشتي

0204 يوسف عبدالواحد عبدالله الفيلكاوي

0205 نواف محبوب ناصر النون

0206 محمد نايف كريميس المطيري

0207 نواف احمد عبدالله احمد

0208 عبدالله جابر حمد المري

0209 حبيب مصطفى على مراد

0210 عايد دخيل عايد المطيرى

0211 هاني حسن ابل رضائي

0212 سعد طلق سعد العازمي

0213 صلاح حمود معروف الشطي

0214 صالح حمود زامل العتيبي

0215 مشعل محمود عبدالرحمن البالول

0216 فهد عبد الرحمن فالح العازمى

0217 مشارى مخلد مرزوق العازمي

0218 محمد مصطفى محمد على

0219 جاسم محمد عبدالعزيز حاجي

0220 غازي مفرح برجس الدوسري

0221 نادر ادغيم بطي هدروس

0222 بدر محمد فهد نفل

0223 يوسف محمد مشعان المطيري

0224 على نايف لافى الديحانى

0225 مشعل هانى احمد الماص

0226 ناصر محمد حمود الثويمر

0227 حامد احمد جوهر شهاب

0228 عبدالله مبارك عبدالله العجمى

0229 طلال عزيز ساطى العتيبى

0230 منصور مطلق جاسم المطيرى

0231 عبدالكريم حجر شعوف المطيري

0232 عبدالله محمد عبدالله علي

0233 فيصل ابراهيم عبدالوهاب سيف

0234 عبدالمحسن محمد فالح العجمى

0235 خالد عبدالله راشد هادي

0236 عبدالكريم محمد يوسف الكندري

0237 عبدالله محمد ناهض العجمي

0238 جابر على احمد الملا

0239 فاضل عباس علي عباس

0240 محسن حسن راشد العجمي

0241 زياد فيصل عبدالحميد الصانع

0242 محمد مرزوق فالح العازمي

0243 خالد فيصل عبدالرحمن الشايجي

0244 محمد عبدالله علي احمد

0245 عبدالله عمر محسن العازمي

0246 سعود عبدالرحمن مطلق العتيبى

0247 محمد سامى يعقوب الغريب

0248 نايف حمدان علي الخالدي

0249 عبدالعزيز عبدالكريم عباس زنكوي

0250 عامر هادى فرحان العجمى

0251 عبدالله على فهد العجمي

0252 عبدالله فاضل حبيب حسن

0253 مرشد سعود سعد فجرى