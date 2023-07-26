قال السفير التونسي لدى البلاد الهاشمي العجيلي، إن الكويت تبوأت مكانة عالية ومتميزة فى العمل الإنساني وبرامجها الإنسانية والإغاثية تحظى بإشادة عالمية على كافة المستويات.

وأكد العجيلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير، عمق العلاقات الكويتية التونسية ومتانتها، مشيرا إلى أهمية توطيدها في شتى المجالات بما فيها التعاون بالمجال الإنساني والإغاثي.

وأشاد بجهود الجمعية في الحد من تداعيات الكوارث الطبيعية والحروب في مختلف بقاع العالم ودورها في أداء واجبها الإنساني وجهودها في إغاثة منكوبي العالم ونشاطها الإغاثي في تلبية النداءات الدولية والإنسانية الذي يعبّر عن الموقف الرسمي لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير في تصريح مماثل لـ(كونا) استمرار الجمعية في جهودها الإنسانية لتخفيف المعاناة عن المتضررين في شتى أنحاء العالم مستعرضا جهودها في تونس وبرامجها التي تم تنفيذها والدعم المستقبلي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الساير التزام الجمعية الإنساني تجاه المتضررين جراء الكوارث والأزمات الإنسانية والتي تأتي تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الدعم والمساندة المطلوبة.

وأشاد بجهود السفير العجيلي ونشاطه الكبير في تقوية التواصل والتفاهم بين المؤسسات الكويتية والتونسية، مشيرا إلى قيام الجمعية بتنسيق جهودها مع الهلال الأحمر التونسي.