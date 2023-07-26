بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي، إنه تم خلال اللقاء الذي جاء بمناسبة زيارة الوزير البريطاني الرسمية للبلاد مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما ما يتعلق بالمجالات العسكرية والدفاعية إذ تم استعراض أهم المستجدات والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الشيخ أحمد الفهد أشاد خلال اللقاء بعمق علاقات الصداقة التاريخية الراسخة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة وحرص الطرفين على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.