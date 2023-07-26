وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء بشأن عدم التزام بعض الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بتطبيق أحكام الدستور بتعيين الكويتيين.

وتضمن السؤال طلب بيان بأعداد الموظفين غير الكويتيين وجنسياتهم وتخصصاتهم، العاملين في الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وأي جهة خارجية تابعة.

والوزراء الموجه إليهم السؤال هم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرالتعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، ونص السؤال على ما يلي:

في الوقت الذي تنص فيه المادة 26 من الدستور، على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».

وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 41 من الدستور: لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.

والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

وفي الوقت الذي تتضمن فيه العديد من القوانين المعمول بها الحث على توفير فرص عمل للكويتيين وتدريبهم وتأهيلهم، ربما مازالت بعض الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، مستمرة في وضع مختلف العراقيل أمام توظيف الكويتيين لديها وتمتنع عن توظيفهم على الرغم من كونهم مؤهلين وربما مدربين على طبيعة أعمال جميع الجهات السالف ذكرها، وتستعين في الوقت ذاته بموظفين غير كويتيين ربما يكونون أقل صلاحية وتأهيلا من الكويتيين كل ذلك بحجج وتبريرات واهية.

والتزاما بأحكام الدستور، ورغبة في وضع حد لمعاناة من ينتظر فرص العمل من الكويتيين التي استمرت فترات ألحقت الأذى بهم وبأسرهم، ورغبة في متابعة أوضاعهم، يرجى موافاتي بكشف مبينة فيه أعداد الموظفين غير الكويتيين وجنسياتهم وتخصصاتهم العاملين في وزارتكم والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وأي جهة خارجية تابعة لكم، مع بيان الراتب الإجمالي الشهري وأي مكافآت صرفت لكل منهم للسنوات المالية 2020/2021 و2021/2022 و2022/2023، وبمن في ذلك أيضا من يعملون لدى وزارتكم أو أي جهة من الجهات التابعة لكم عن طريق التعاقد مع أي طرف يقوم بتزويدكم بهؤلاء الموظفين غير الكويتيين وأعدادهم وجنسياتهم والراتب الشهري لكل منهم وتخصصاتهم.