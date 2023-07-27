بلغ الإيطالي لورنتسو موسيتي حامل اللقب والألماني ألكسندر زفيريف الدور الثاني من دورة هامبورغ الألمانية للتنس (500)، الثلاثاء بفوزهما تواليا على السويدي إلياس يمر والسلوفاكي أليكس مولكان.



واحتاج اللاعبان إلى مجموعتين للتخلص من منافسيهما، ففاز موسيتي المصنف ثالثا 6-4 و6-1 وزفيريف الرابع 6-0 و6-3.



وفاز موسيتي (21 عاما) بنسبة 76% من نقاط إرساله الأول (34/23) وكسر إرسال منافسه 5 مرات ليخرج فائزا بعد ساعة و16 دقيقة، وقال موسيتي بعد المباراة: «استغرق الأمر بعض الشيء لاستمرار الزخم لم يكن الأمر سهلا لأن المنافس كان يلعب بشكل جيد وعدواني للغاية منذ البداية».



ويأمل الإيطالي في تحقيق لقبه الثالث في مسيرته والأول هذا الموسم، بعد أن فاز أيضا في دورة نابولي في أكتوبر 2022.



ويواجه موسيتي الفائز على الإسباني كارلوس ألكاراز، بطل ويمبلدون والمصنف أول عالميا، في مباراة اللقب في ألمانيا العام الماضي، السلوفاكي جوزيف كوفاليك اثر فوز الأخير على البرازيلي تياغو سيبوث وايلد 7-6 (8-6) و6-4.



في المقابل، احتاج زفيريف الذي وصل إلى نصف النهائي مرتين في هامبورغ (2014 و2019)، إلى ساعة و28 دقيقة لبلوغ الدور الثاني، كما لم يواجه اي نقطة كسر على إرساله.



وفي أبرز المباريات، قلب الصربي دوشان لايوفيتش تأخره بمجموعة أمام مواطنه ميومير كيتسمانوفيتش إلى فوز مستحق 3-6 و6-4 و6-3، على غرار ما فعل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش المصنف سابعا أمام الأرجنتيني بيدرو كاشين ليخرج فائزا 2-6 و7-5 و6-2.