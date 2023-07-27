دمشق - هدى العبود



انطلقت بدمشق اليوم عمليات تصوير المسلسل الشامي «عزك يا شام» من إنتاج شركة أشرف غيبور للإنتاج والتوزيع الفني في باكورة أعمالها، العمل من تأليف نادين خليل ومحمد حميرة وإخراج رشاد كوكش ومدير إدارة الإنتاج منهل غيبور.



يتناول المسلسل البيئة الشامية بطريقة مميزة ومختلفة، حيث يحوي قصصا وحكايات مشوقة تدور في حارة «العنبر».



المسلسل موجه لكل الأسر العربية ويضم نخبة من نجوم الدراما السورية، فايز قزق، سعد مينه، سحر فوزي، جيني اسبر، وفاء موصللي، لينا حوارنة، محمد حداقي، حسام تحسين بيك، عبير شمس الدين، أماني والي، حيدر أحمد، صباح بركات، نادين قدور، علي كريم، باسل حيدر، جمال العلي، حسام الشاه، اندريه سكاف، حمادة سليم، عهد ديب، سليمان رزق، رائد مشرف، مريم علي، وائل زيدان، هاني شاهين، محمد خاوندي، عاصم حواط، طارق مرعشلي، فيلدا سمور، فؤاد الوكيل، مجدي المقبل، عادل علي، ماهر أحمد، دلع نادر، هبة زهرة، انجي مراد، مي مرهج، علا حمد، سمير الشماط، إلياس الشديد، مطر المطر وغيرهم.