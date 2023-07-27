دمشق - هدى العبود

نعت نقابة الفنانين ووزارة الثقافة السورية أمس رحيل الفنان محمود جركس في السويد عن عمر ناهز 90 عاما.



ولد الفنان السوري محمود جركس في مدينة دمشق عام 1933، في حي الأكراد وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الحي حتى السنة الختامية، بدأت مسيرته المهنية عام 1958، في المسرح العسكري خلال خدمته الإلزامية، وفي ستينيات القرن الماضي، انضم إلى ناد يعرف باسم «الأزبكية»، وهناك قدم مسرحية بعنوان «أريد أن أقتل» بصحبة مدير النادي وعدد من الأدباء والكتاب.



وفي رصيد جركس أكثر من 60 عملا مسرحيا، بالإضافة إلى عشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية ومن أهم الأعمال التي شارك فيها كان مسلسل صقر قريش (2000) ومسلسل الخوالي (2001) ومسلسل العبابيد 1997.



ومن الأفلام التي شارك فيها محمود جركس فيلم سفر الأجنحة (2003) وفيلم عاريات بلا خطيئة (1967). «الأنباء» تتقدم بأحر التعازي لذوي الفنان والأسرة الفنية السورية.