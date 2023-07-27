غطت سحب الدخان سماء محافظة إدلب، قادمة من جارتها اللاذقية، حيث كانت فرق الإطفاء تحاول على مدى الأيام الماضية السيطرة على الحرائق التي ضربت عدة كيلومترات من الاراضي الزراعية في المناطق الحراجبة.



وقال الدفاع المدني السوري المعروف بـ «الخوذ البيضاء» إن فرقه رصدت «أدخنة كثيفة دخلت أجواء ريف إدلب الغربي، مصدرها الحرائق الكبيرة التي اندلعت في المناطق الحراجية في ريف اللاذقية الشمالي». وحذر الفريق من ارتفاع مؤشرات خطورة هذه الحرائق في حال وصولها إلى المناطق الحراجية في ريف إدلب الغربي، وأثرها في رفع درجات الحرارة بشكل أعلى وما يرافقها من خطر على صحة المدنيين نتيجة كثافة الأدخنة وتلويث الهواء في المنطقة.



ودعا الأهالي لعدم إشعال النيران في الغابات والأحراش لأي سبب كان، والإبلاغ الفوري عن أي حريق أو دخان، ولبس الكمامة لمرضى الربو والحساسية.



من جهته، أعلن مدير زراعة اللاذقية م.باسم دوبا أنه تمت السيطرة على حرائق القطاعين الغربي والجنوبي منها ودخولهما مرحلة التبريد.



وأشار دوبا في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» إلى سيطرة فرق الإطفاء على الحرائق في القطاع الغربي من ريف اللاذقية، والممتدة بين قريتي بيت شميسة والسرسكية والشيخ عبد الرازق وإخمادها مع دخولها مرحلة التبريد حاليا.



كما لفت دوبا إلى إخماد الحرائق بشكل كامل في القطاع الجنوبي من الريف. وفيما يتعلق بالحرائق في القطاع الشرقي بين دوبا أن فرق الإطفاء تسيطر على الوضع بشكل عام في هذا القطاع باستثناء مسافة حوالي 2 كيلومتر جنوب قرية الكواسر، حيث تتواصل عمليات إطفاء النيران التي لا تزال مشتعلة فيها.



وبين دوبا أن جبهة الحريق اتسعت على مساحة حوالي 8 كيلومترات في قرى سولاس وخربة سولاس وحمام وبيت سواحلي وبستنجيق والنهر الأسود وعين الزرقا والطارقية والزهراء، ما شتت الجهود وتوزيع الآليات والفرق.



ونوه دوبا بالجهود الكبيرة للسيطرة على النيران بمؤازرة من فرق الإطفاء التي جاءت من مختلف المحافظات السورية دمشق وحمص وحماة وطرطوس، والمشاركة الفاعلة للطيران المروحي للجيش العربي السوري في العمليات، لافتا إلى حالة الاستنفار التام والمتابعة من قبل وزارات الإدارة المحلية والبيئة والدفاع والزراعة والإصلاح الزراعي.



من جانبه، أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر لموقع «الوطن»، أن الحريق الأكبر كان في مشقيتا، مشيرا إلى أن الصعوبة في السيطرة عليه نتجت عن سرعة الرياح الشديدة.



بدوره، أكد مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤد في تصريح نقله موقع «أثر» أن الرياح تؤثر سلبا في عمليات السيطرة على النيران وإخمادها، حيث هناك بؤر تعاود الاشتعال بعد إطفاء النيران فيها، مشيرا إلى تنسيق العمل وتكاتف الجهود بين جميع فرق الإطفاء الموجودة للسيطرة وإخماد جميع الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي.



وأشار داؤد أيضا إلى أنه بالتوازي قامت فرق الإطفاء بالتعاون مع الجيش، ببذل الجهود لإخماد الحريق في جبل النملة بالقرب من بلدة ربيعة في الريف الشمالي.



ونفى داؤد الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة شاب خلال عمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي.