أعلن هون سين تنحيه عن رئاسة الوزراء في كمبوديا وتسليم السلطة إلى نجله الأكبر بعد زهاء أربعة عقود حكم فيها بقبضة من حديد.



وأمضى هون سين (70 عاما)، إحدى أطول فترات الحكم في العالم، وهو من الكوادر السابقين لـ «الخمير الحمر». وشهدت فترة توليه السلطة اعتبارا من العام 1985، القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة وإرغام الخصوم على مغادرة البلاد وقمع حرية التعبير.



وأتى إعلان الاستقالة بعد تحقيق حزب الشعب الكمبودي بزعامته فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي في غياب أي معارضة فعلية.



وحصد الحزب 82% من الأصوات، ما مهد الطريق نحو تسليم للسلطة بدا أقرب إلى خلافة من عملية انتقال ديموقراطي، شبهها منتقدوه بأنها على شاكلة ما يجري في كوريا الشمالية.



وقال هون سين في خطاب بثته القناة الرسمية «أود أن أطلب تفهم الشعب مع إعلاني انني لن أستمر رئيسا للوزراء»، مشيرا الى أن نجله الجنرال هون مانيه، البالغ 45 عاما، سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة.



وقبيل الاقتراع، تعرضت حرية التعبير للقمع مع إغلاق آخر وسائل الإعلام المستقلة، وحكم على زعيم المعارضة كيم سوخا بالسجن 27 عاما ووضع قيد الإقامة الجبرية بعد إدانته بتهمة الخيانة في مارس الماضي، وتم تعديل القانون الانتخابي لاستبعاد المعارضين في المنفى من المشاركة في الانتخابات في المستقبل.



كذلك، استبعدت اللجنة الانتخابية قبل أسابيع من الانتخابات «حزب ضوء الشموع» الذي كان يعد الوحيد القادر على منافسة رئيس الوزراء جديا، بذريعة فشله في التسجيل بشكل صحيح لديها.



ويتوقع أن يحتفظ حزب الشعب الكمبودي بـ 120 مقعدا من 125 في الجمعية الوطنية، وسيشغل المقاعد الخمسة المتبقية حزب فونسينبيك الملكي الصغير الذي تولى السلطة في السابق، وهو قلما يوجه انتقادات لهون سين.



وتعليقا على هذه التطورات، قال سيباستيان سترانجيو ـ مؤلف كتاب عن كمبوديا تحت حكم هون سين ـ إن «هون مانيه الذي لا يحظى بنفوذ ولا يتمتع بسلطة والده، لن يكون لديه سوى هامش محدود من حرية المناورة» داخل النظام القائم.