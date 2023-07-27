أطلق سرب من ذكور البعوض العقيمة في العاصمة الكرواتية زغرب، في خطوة ترمي إلى مكافحة الانتشار الناجم عن التغير المناخي لهذه الحشرات الناقلة للأمراض المدارية الخطرة.



وتشكل عملية إطلاق البعوض جزءا من مشروع تجريبي للقضاء على «بعوض النمر»، وهو من الأنواع الغازية وينقل الأمراض المعدية مثل حمى الضنك وحمى غرب النيل وزيكا وتشينكونغونيا.



ويستند هذا المشروع إلى تقنية «الحشرات العقيمة» التي تتمثل في استخدام ذكور البعوض المعقم التي بمجرد إطلاقها في الطبيعة تتزاوج مع الإناث لكن دون إنتاج نسل.



وانطلقت هذه التجربة في يونيو الماضي، مع إطلاق مائة ألف بعوضة في منطقة عالية الخطورة وتستفيد فيها الحشرات من غطاء نباتي كثيف لكي تتجمع فيه.



وفي هذا الصدد قالت عالمة الحشرات في معهد زابريغ لتعليم الصحة العامة أنا كلوبوكار «إذا أطلقنا عددا كافيا من الذكور العقيمة لفترة معينة من الوقت في منطقة ما فإن أعدادها في هذه المنطقة ستنخفض».



ويعتمد المشروع تقنية «الحشرات العقيمة»، وهي طريقة للمكافحة البيولوجية معتمدة منذ عقود لمكافحة انتشار الحشرات الضارة بالصحة والبيئة. إلا أن هذه التقنية لاتزال في مرحلتها التجريبية لاختبار فاعليتها ضد البعوض في المدن.



وبدأت كرواتيا باعتماد هذه التقنية عام 2022 في شبه جزيرة استريا (شمال).