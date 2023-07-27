أعلنت وزارة العمل امس، إلغاء تراخيص 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط 11 شركة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.



وذكرت الوزارة - في بيان - أن هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.



وأوضحت الوزارة صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص 3 شركات هي «نسر الخليج ترخيص رقم (863)، والموسى ترخيص رقم (736)، وكدي ترخيص رقم (1310)، وبإيقاف نشاط الشركات المصرية التالية: «سي في» ترخيص رقم (1308)، وبيت الخبرة ترخيص رقم (792)، وفرست ترخيص رقم (9)، وأمازون ترخيص رقم (1273)، والنسر الذهبي ترخيص رقم (29)، والبيومي ترخيص رقم (828)، وكي نايتس ترخيص رقم (1285)، والمملكة ترخيص رقم (865)، والطارق ترخيص رقم (411)، والتجمع العربي ترخيص رقم (1194)، والاتحاد الدولي ترخيص (602)، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما جاءت القرارات برفع الإيقاف عن شركة أبوغازي لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم (150) لزوال أسباب الوقف.



وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه- نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل-، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.