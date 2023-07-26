باسل الهارون: القرار يرتكز على دراسة وتحليل أحدث البيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية بما في ذلك النمو الاقتصادي والتضخم





أعلن بنك الكويت المركزي أمس، عن رفع سعر الخصم في البلاد بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلا عن 4.0%، وذلك اعتبارا من تاريخ 27 يوليو 2023، وذلك في إطار الجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.



وأضاف البنك في بيان صحافي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصه على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وفي إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة، قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم.



وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل الهارون إلى أن القرار يرتكز على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك مستويات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم التي شهدت مؤخرا بعض الارتفاع بعد استقرارها خلال الفترة السابقة، ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية بما يعزز جاذبية الدينار الكويتي (بيان صحافي موسع لمحافظ بنك الكويت المركزي بشأن أبرز التطورات النقدية والمصرفية المحلية والسياسات العامة لبنك الكويت المركزي).



واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل تكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.