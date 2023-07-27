بيروت ـ عامر زين الدين



دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى الى التعامل بواقعية وحكمة مع المستجدات والتطورات لكي نستطيع الثبات في وجه العواصف والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، والمستقبل مجهول بما يخبئ لنا ولكم من تغيرات، ومواجهته تكون أسلم وأقوى وأكثر فاعلية إذا ما كنا موحدين متماسكين.

كلام أبي المنى ورد في اللقاء الاغترابي التكريمي الذي أقيم في دار الطائفة، بدعوة من لجنة شؤون الاغتراب في المجلس المذهبي، بمشاركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ووزراء ونواب.

وتوجه إلى المغتربين «الماضي يدعونا إلى عدم التنكر للإرث المعنوي والمادي الذي ورثناه عقيدة توحيدية وقيما أخلاقية، والذي حفظناه في قلوبنا وعقولنا وبسواعد أبطالنا حين كان ينادي الواجب للدفاع عن الأرض والعرض والكرامة، والحاضر يدعونا للتمسك بذات المبادئ، والتعامل بواقعية وحكمة مع المستجدات والتطورات، لكي نستطيع الثبات في وجه العواصف والتحديات على اختلاف أنواعها، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، والمستقبل مجهول بما يخبئ لنا ولكم من تغيرات، ومواجهته تكون أسلم وأقوى وأكثر فاعلية إذا ما كنا موحدين متماسكين مترابطين واعين لمعنى التعاضد وشد الأزر والتكامل الاجتماعي، ومدركين لأهمية التعلق بالهوية والتجذر بالأرض والتشبث بالوطن».

وختم أبي المنى «الجميع معنيون بنهضة الطائفة كجزء لا يتجزأ من نهضة الوطن، وهذا ما أثبتته المراحل الصعبة في تاريخنا، وما أكده إخواننا في بلاد الاغتراب، لتحصين البنيان المعنوي والمادي الذي حرصت المختارة على حفظه وتأمين صموده على مدى السنوات والعقود والقرون، وعلى الأخص في السنوات الأخيرة، سنوات التدهور الاقتصادي والانهيار المالي في لبنان، وهل ننسى ما قاله وليد بك يوما: إنني لن أسمح بأن يجوع الدروز والجبل حتى لو اضطررت لبيع قصر المختارة، ونحن نعلم وإياكم أن التعبير صادق ولكنه مجازي لأن المختارة لا تباع ولا تشترى، وكذلك الجبل بكل رمزيته وبيوته وقياداته العريقة، طالما أن الإيمان راسخ بالله عز وجل، وطالما أن في ذلك ذبا عن الموحدين والمواطنين بغير تمنين».