عبدالعزيز الفضلي



عقد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني اجتماعا مع نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في البلدية مشعل الجودان ومستشار وزير الدولة لشؤون البلدية د.عبدالله الكمالي لإطلاق حملة توعوية عن النظافة بالتعاون مع البلدية.



وقال السليماني: تم في الاجتماع إطلاق حملة توعوية للطلبة والمعلمين والإداريين للعناية بنظافة البيئة المدرسية والحفاظ عليها بهدف تشجيع الطلبة والإدارات المدرسية على ذلك.



وأشار إلى أن آلية تنفيذ الحملة ستكون بعمل أفلام توعوية مشتركة بين «التربية» والبلدية، وحث الإدارات المدرسية على تخصيص يوم في الأسبوع أو الشهر ليتشارك الطلبة والمعلمون في عملية التنظيف كنشاط تربوي يهدف الى تعزيز روح الانتماء للمدرسة والحرص على سلامة البيئة المدرسية، بالإضافة إلى وضع دراسة بكيفية إدخال بعض المفاهيم المرتبطة لموضوعات النظافة والسلامة في البيئة المدرسية ضمن المناهج الدراسية، مشيدا بمبادرة البلدية التي ستقوم بتنظيف جميع مدارس الكويت بداية شهر سبتمبر.



بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في البلدية مشعل الجودان ان الهدف من الاجتماع التنسيق مع وزارة التربية لاستكمال الحملة التي أطلقتها البلدية مؤخرا بعنوان «ديرتنا تستاهل» بتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لرفع مستوى النظافة في الكويت.