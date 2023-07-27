بشرى شعبان



أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي حرص «الشؤون» على استقبال الطلبة المتدربين من جامعة الكويت و«التطبيقي» في القطاع.



جاء ذلك في تصريح صحافي خلال استقباله 5 طلبة متدربين من المعهد العالي للخدمات الإدارية التابع لـ «التطبيقي» امس بعد انتهاء فترة تدريبهم الميداني في إدارة الحضانة العائلية.



وقال العجمي إن تدريب الطلبة بدأ في 11 يونيو وينتهي يوليو الجاري، مشيرا إلى أن فترة تدريب الطلبة تتم وفق برنامج محدد بالاتفاق مع الجهات التعليمية وتستمر خلال فترة العطلة الصيفية، مثنيا على تضافر جهود الجهات الحكومية لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.