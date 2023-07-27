أسامة أبوالسعود



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري ان نجاح بعثة الحج الكويتية خلال موسم الحج لعام 1444 جاء نتاج جهود متضافرة وأياد متكاتفة.



وقال المطيري خلال حفل تكريم أعضاء بعثة الحج بمبنى الوزارة صباح امس: في هذا اليوم المبارك نحتفل جميعا بنجاح أعمال بعثة الحج ونشهد تكريم الأعضاء المشاركين في موسم الحج 1444هـ ونهنئ أنفسنا وإياكم على هذه الصفحة الجديدة من صفحات التميز والعطاء والبذل والسخاء في خدمة ضيوف الرحمن.



وأضاف: صفحة جديدة تضاف إلى سجل بعثتنا الزاخر بالإنجازات المتميزة، والنجاحات الممتدة عبر السنوات حتى صارت مضرب الأمثال ونبراسا يهتدى به، مؤكدا ان هذا النجاح لم يكن بعد عون الله وتوفيقه، إلا بتفانيكم في العمل وإخلاصكم في العطاء والبذل، وحرصكم على إنجاز أعمالكم على الوجه الأكمل، وتعاونكم وتكاتفكم في تأدية واجباتكم، والعمل بروح الفريق الواحد، محتسبين الأجر عند الله تبارك وتعالى، ومستشعرين المسؤولية الكبيرة التي كلفتم بها، والمكانة السامية التي وصلت إليها بعثة الحج ويستوجب عليكم المحافظة عليها ودوام تميزها.



وتابع: هذا النجاح لم يكن ضربة حظ ولا وليد المصادفة، بل نتاج جهود متضافرة وأياد متكاتفة، ونوايا صادقة، وهمم عالية واثقة، وقيادة حكيمة، وإدارة واعية أمينة، ارتكزت على رؤية صاحب السمو الأمير الذي أوصى برعاية الحجيج، وإكرام زوار بيت الله العتيق، وتقديم ما يلزم لهم من الدعم والعون والمساندة والتأييد، فلسموه منا كل الشكر والتقدير، ولسمو ولي العهد على هذا الدعم الكبير المنقطع النظير، والشكر موصول لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي وجه المؤسسات الحكومية لإبراز جهود الكويت في بعثة الحج ولوزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي وفر أوجه الدعم اللازمة للبعثة، ولسائر قيادات الدولة الذين رأوا فيما تقوم به البعثة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن ما يستحق الدعم والرعاية والاحتضان والعناية.



وزاد: أتوجه بالشكر الى الفرق واللجان المشاركة والمساندة من الوزارات والهيئات المختلفة. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودها الكبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير المناسك في المشاعر المقدسة، وإدارة موسم الحج بكل اقتدار وثقة.