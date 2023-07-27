قيادة الحرس حرصت على أن تكون الترقية وفق إجراءات ومعايير وضوابط لمن يستحق



تحت رعاية وحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ووكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن فالح شجاع فالح وكبار القادة والضباط، احتفل الحرس الوطني بتكريم عدد من القادة بمناسبة صدور المرسوم الأميري بترقيتهم إلى رتبتي لواء وعميد.



وهنأ نائب رئيس الحرس القادة المرقين على ثقة القيادة السياسية بهم، ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، مشيدا بدعم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في إقرار الترقيات.



وأكد أن الترقية دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل بإخلاص من أجل رفعة الكويت والحرس الوطني، مشيرا إلى أن الرتبة تكليف قبل أن تكون تشريفا وليست نجوما تزين الأكتاف بل هي ثقة منحتها القيادة ومسؤولية وجب حملها بكل تفان وإخلاص.



وقال النواف للقادة المرقين «أوصيكم بالتعاون البناء مع إخوانكم من الضباط والنزول إلى القاعدة ومواصلة العمل المثمر الذي يعود بالنفع والفائدة على الحرس الوطني وكويتنا الغالية، مشيرا إلى أن قيادة الحرس الوطني والتزاما منها بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية حرصت على أن تكون الترقية وفق إجراءات ومعايير وضوابط لمن يستحق، ووفقا للهيكل التنظيمي ومراعاة الشواغر في مختلف قطاعات الحرس الوطني العسكرية والإدارية والفنية، وأسأل الله تعالى أن يسدد على دروب التميز والتطور خطاكم لما فيه تقدم وخير وصلاح وازدهار وتقدم وطننا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد».