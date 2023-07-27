قال السفير التونسي لدى البلاد الهاشمي عجيلي إن الكويت تبوأت مكانة عالية ومتميزة في العمل الإنساني وبرامجها الإنسانية والإغاثية تحظى بإشادة عالمية على جميع المستويات.



وأكد عجيلي في تصريح لـ«كونا» عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير عمق العلاقات الكويتية - التونسية ومتانتها، مشيرا إلى أهمية توطيدها في شتى المجالات بما فيها التعاون بالمجال الإنساني والإغاثي. وأشاد بجهود الجمعية في الحد من تداعيات الكوارث الطبيعية والحروب في مختلف بقاع العالم ودورها في أداء واجبها الإنساني وجهودها في إغاثة منكوبي العالم ونشاطها الإغاثي في تلبية النداءات الدولية والإنسانية الذي يعبر عن الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير في تصريح مماثل لـ«كونا» استمرار الجمعية في جهودها الإنسانية لتخفيف المعاناة عن المتضررين في شتى أنحاء العالم، مستعرضا جهودها في تونس وبرامجها التي تم تنفيذها والدعم المستقبلي خلال المرحلة المقبلة.



وأكد الساير التزام الجمعية الإنساني تجاه المتضررين جراء الكوارث والأزمات الإنسانية والتي تأتي تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الدعم والمساندة المطلوبة. وأشاد بجهود السفير عجيلي ونشاطه الكبير في تقوية التواصل والتفاهم بين المؤسسات الكويتية والتونسية، مشيرا إلى قيام الجمعية بتنسيق جهودها مع الهلال الأحمر التونسي.